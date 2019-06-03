Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 летРБК вчера в 05:52
Достигнутый в понедельник показатель стал рекордным за более чем восемь лет: в предыдущий раз дороже 237 руб. акции «Газпрома» стоили 25 апреля 2011 года. Резкий скачок котировок позволил «Газпрому» стать самой дорогой компанией России, обойдя Сбербанк.
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Обновлено вчера в 23:16
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Общество
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Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
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Экономика
Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
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В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
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