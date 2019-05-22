Энергетика

Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%ТАСС вчера в 11:19

Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
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За Кавказом газ да газ: СКФО поставил рекорд по топливным долгам

Московский Комсомолецвчера в 14:26

Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете «Газпрома»

Интерфаксвчера в 08:24

Десятки миллиардов рублей задолжал за бытовой газ Северо-Кавказский федеральный округ

Эхо Москвывчера в 10:00

Долги за газ на Северном Кавказе выросли на 10,4%

Коммерсантъвчера в 09:07

Долг потребителей Северного Кавказа за газ перед «Газпромом» достиг 93,9 млрд рублей

Rambler News Serviceвчера в 07:59

Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%

ТАССвчера в 11:19

Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчёте «Газпрома»

Говорит Москвавчера в 09:00
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика

Поручения Путина по «китовой тюрьме» не выполняются, заявили в Кремле

В Кремле констатируют, что поручения президента РФ Владимира Путина по решению судьбы косаток из "китовой тюрьмы" не выполняются, проанализируют, в какой части, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:32
Общество

В школах Саратова прозвенел последний звонок

Сегодня во всех школах Саратовской области прозвенел последний звонок. Учебный год завершился для 241 тысячи школьников.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство

Обновлено в 05:47
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Экономика

«Мечел» сократил добычу угля в I квартале на 29%

Российская горнодобывающая компания «Мечел» в I квартале 2019 года сократила добычу угля на 29% в годовом выражении — до 3,52 млн тонн, сообщила компания.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Пожарные никого не спасали из «Зимней вишни», заявила пострадавшая

Обновлено в 05:53
Политика

В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым

НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Теннис

Судья, которого С. Уильямс назвала лжецом и сексистом, попал в новый скандал

Инцидент произошёл во время матча Уго Умбера и Дениса Шаповалова. Умбер выполнил подачу, которая, по мнению канадца, не попала в квадрат.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Обновлено в 06:31
Политика

SpaceX намерена судиться с ВВС США из-за конкурса по замене РД-180

Американская компания SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы США, не предоставившие ей средства в рамках конкурса по замещению российских ракетных двигателей РД-180.
Обновлено в 01:51
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Наука

DARPA создает шлем для управления дронами нейронной активностью

Американское исследовательское управление DARPA создает систему управления дронами с помощью силой мысли.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика

Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Культура

Бэнкси выставил свою работу на Венецианском биеннале

Уличный художник Бэнкси решил поучаствовать в Венецианском биеннале, на который его никто не пригласил.
Обновлено в 03:31
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы

Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании

Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Религия

Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:55
Политика

The Times: Мэй готовится объявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Политика

Британцы сняли ток-шоу с 3D-Путиным

Обновлено вчера в 13:10
Политика

ЕС потребовал от Украины ограничить полномочия СБУ

В представительстве Евросоюза на Украине полагают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Автобус с российскими туристами разбился в Италии

Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая

Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен стать президентом Уругвая.
Обновлено в 06:07
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Обновлено в 02:47
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