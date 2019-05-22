Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%ТАСС вчера в 11:19
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
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Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете «Газпрома»
Интерфаксвчера в 08:24
Десятки миллиардов рублей задолжал за бытовой газ Северо-Кавказский федеральный округ
Эхо Москвывчера в 10:00
Долг потребителей Северного Кавказа за газ перед «Газпромом» достиг 93,9 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 07:59
Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчёте «Газпрома»
Говорит Москвавчера в 09:00
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
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В Кремле констатируют, что поручения президента РФ Владимира Путина по решению судьбы косаток из "китовой тюрьмы" не выполняются, проанализируют, в какой части, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В школах Саратова прозвенел последний звонок
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Судья, которого С. Уильямс назвала лжецом и сексистом, попал в новый скандал
Инцидент произошёл во время матча Уго Умбера и Дениса Шаповалова. Умбер выполнил подачу, которая, по мнению канадца, не попала в квадрат.
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На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
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Политика
SpaceX намерена судиться с ВВС США из-за конкурса по замене РД-180
Американская компания SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы США, не предоставившие ей средства в рамках конкурса по замещению российских ракетных двигателей РД-180.
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Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
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В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
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DARPA создает шлем для управления дронами нейронной активностью
Американское исследовательское управление DARPA создает систему управления дронами с помощью силой мысли.
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Экономика
Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
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Бэнкси выставил свою работу на Венецианском биеннале
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Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
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Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
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Религия
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
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Политика
The Times: Мэй готовится объявить об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
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Обновлено вчера в 13:10
Политика
ЕС потребовал от Украины ограничить полномочия СБУ
В представительстве Евросоюза на Украине полагают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
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Происшествия
Автобус с российскими туристами разбился в Италии
Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая
Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен стать президентом Уругвая.
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Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20