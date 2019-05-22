Энергетика
Газпром сообщил о росте долга Северного Кавказа за газREGNUM вчера в 09:12
За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции Газпрома сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
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Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете «Газпрома»
Интерфаксвчера в 08:24
Десятки миллиардов рублей задолжал за бытовой газ Северо-Кавказский федеральный округ
Эхо Москвывчера в 10:00
Долг потребителей Северного Кавказа за газ перед «Газпромом» достиг 93,9 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 07:59
Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчёте «Газпрома»
Говорит Москвавчера в 09:00
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:37, Ашберн
Общество
Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Panasonic решила приостановить сотрудничество с Huawei
Японский производитель электроники и бытовой техники Panasonic решил приостановить поставки некоторых компонентов в китайскую компанию Huawei, сообщает Nikkei Asia Review в четверг, 23 мая.
Обновлено в 00:08
Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено вчера в 17:49
Кино
Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»
Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Миссия МВФ досрочно покинула Украину
Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено вчера в 05:07
Общество
Гастарбайтеры устроили забастовку в Иркутске из-за невыплаты зарплаты
Начата доследственная проверка Иностранные рабочие устроили забастовку в Иркутске из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов»
Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы
Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено 21 мая в 19:52
Кино
Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.
Обновлено вчера в 10:43
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане
После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Почти половина россиян выступили за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Авто
Названа цена нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено 21 мая в 20:01
Экономика
ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты
Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей
Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект "дорожной карты" развития квантовых технологий.
Обновлено в 00:20
Политика
В МИД ответили на призывы Украины исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун исключить Россию из Совета Безопасности ООН.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено вчера в 02:17
Политика
Ростех запустит в Татарстане производство самолета Т-500
Сергей Чемезов и Рустам Минниханов дали старт строительству авиационного производства в Татарстане, где будут собирать самолеты Т-500.
Обновлено вчера в 19:29
Гаджеты
Huawei заменит Android собственной операционной системой
Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено 21 мая в 05:01
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Обновлено вчера в 09:17
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено 21 мая в 15:42