Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский». Об этом сообщил РБК представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.

«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию

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