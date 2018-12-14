Энергетика
«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию
«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в РоссиюРБК07:14
Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский». Об этом сообщил РБК представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.
РБК07:14
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Терминал СПГ: «Маршал Василевский» прибудет в Калининград 15 декабря — MarineTraffic
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:33, Ашберн
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