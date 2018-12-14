Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский». Об этом сообщил РБК представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.

с чего всё началось

По оценкам газеты, использование терминала может принести убытки в 27 млрд руб. в год из-за разницы в ценах на СПГ и стоимостью газа в Калининградской области (4,84 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м). Отмечается, что «Газпром» планирует поставлять СПГ в Калининградскую область со своего завода в Выборге, который планируется запустить в 2019 году.

«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию

Энергетика Энергетика В ЦБ ожидают ограниченного влияния нефтяных цен на экономику России Центральный Банк России ожидает, что влияние нефтяных цен на российскую экономику будет ограничено.

Энергетика Энергетика Глава Якутии ожидает добычу золота в регионе не менее 26 тонн Власти Якутии ожидают, что по итогам 2018 года объем добычи золота составит не менее 26 тонн, что превышает результат прошлого года более чем на 1,2 тонны, сообщил глава республики Айсен Николаев.

Энергетика Энергетика Американские нефтяники начали сокращать добычу нефти По данным Wood Mackenzie и Power Advocate, с начала года себестоимость добычи нефти в США в среднем выросла на 13% и в ближайшие 12 месяцев увеличится еще на 9%.

Энергетика Энергетика Правительство Югры продолжает партнерство с «Газпромом» и «Лукойлом» Речь шла о взаимодействии с ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл». Было одобрено подписание дополнительных соглашений о сотрудничестве с ними.

Энергетика Энергетика Цены на бункерное топливо в порту «Роттердам» снизились на 1$ По данным ценового бюллетеня, средняя индикативная цена на бункерное топливо в порту Санкт-Петербург составила: Средняя цена на IFO-380 HS — $327 за тонну (+$1).

Энергетика Энергетика «Сибантрацит» создал «дочку» в Приморье «Сибирский антрацит» создан в 2001 году.

Энергетика Энергетика Инвесторы выводят $8 трлн из ископаемого топлива Международная коалиция за отказ от инвестиций в ископаемое топливо берет за образец движение по экономической борьбе с апартеидом в Южной Африке в конце XX века.

Энергетика Энергетика Злоба дня: бензиновые принцы Воронежа примеряют желтые жилеты Из искры зажигания в Воронеже возгорается пламя.

Энергетика Энергетика В Белом доме решали вопрос как погасить долги за газ Администрация Владимирской области, как известно, подписала график погашения долгов 50 теплоснабжающими организациями с ПАО «Газпром».

Энергетика Энергетика На Украине повышены оптовые цены на электроэнергию Как сообщила глава комиссии Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет на 2%. Напомним, что 13 декабря киевляне вышли на акцию протеста против повышения цен на электроэнергию.

Энергетика Энергетика Александр Моор возглавил оргкомитет X Тюменского нефтегазового форума Губернатор Александр Моор провел в Москве первое заседание организационного комитета юбилейного X Тюменского нефтегазового форума.

Энергетика Энергетика Цена европейского газа для Украины побила новый рекорд Как пишет УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, в ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов.

Энергетика Энергетика ФАС удовлетворила ходатайство «Газпром нефти» и Repsol Exploracion ФАС удовлетворила ходатайство ПАО "Газпром нефть" и АО "Репсол Эксплорасьон, С.А." о заключении договора об осуществлении прав участников (корпоративного договора) ООО "АСБ ГЕО".

Энергетика Энергетика Пашинян и Путин пока не смогли договориться о цене на российский газ В рамках недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопрос цены на поставляемый Армении российский газ, но не пришли к согласию.