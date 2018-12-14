Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский». Об этом сообщил РБК представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.

с чего всё началось

По оценкам газеты, использование терминала может принести убытки в 27 млрд руб. в год из-за разницы в ценах на СПГ и стоимостью газа в Калининградской области (4,84 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м). Отмечается, что «Газпром» планирует поставлять СПГ в Калининградскую область со своего завода в Выборге, который планируется запустить в 2019 году.

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