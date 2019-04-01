Экономика

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правленияRT на русском 07:17

«Елена Бурмистрова назначена заместителем председателя правления, курирующим вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе в ближнем зарубежье», — заявили в компании. В «Газпроме» добавили, что Бурмистрова будет и далее по совместительству возглавлять «Газпром экспорт».
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Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на госслужбу

Газета.Ru07:05

«Газпром» меняет полкоманды

Коммерсантъ07:24

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

RT на русском07:17

В «Газпроме» назначены два новых заместителя Алексея Миллера

Российская газета07:15

«Газпром» объявил о назначении новых топ-менеджеров

Ведомости07:25

Елена Бурмистрова и Олег Аксютин назначены заместителями председателя правления «Газпрома»

ТАСС06:48

«Газпром» нашел замену двоим ушедшим на пенсию зампредам

РБК06:43
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Происшествия

В Китае 30 человек погибли при тушении лесного пожара

Обновлено в 07:44
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию

Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 22:24
Общество

В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов

Обновлено в 06:04
Общество

Стерлигов продает хлеб для бедных за 440 рублей

Стерлигов называет его хлебом для бедных. Получив первые возмущенные отклики на такой прейскурант, Стерлигов был вынужден объясняться.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Корабли НАТО прибыли в порт Поти

Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 15:47
Общество

В России предложили разрешить тратить маткапитал на частные детсады

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой разрешить тратить средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями.
Обновлено в 04:17
Общество

Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве

В столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.
Обновлено в 07:16
Авто

УАЗ начнёт в 2020 году выпуск «Русского Прадо» на новой платформе

Обновлено в 07:34
Авто

Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом

После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Обновлено в 07:39
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Экономика

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

Сервисы по поиску вакансий являются одним из стратегических элементов экосистемы кредитной организации, и приобретение Rabota.ru, ожидают в банке, позволит создать на основе уже существующего сервиса «масштабного игрока рынка».
Обновлено в 07:00
Общество

Адвокат попросил отменить арест Калви

Адвокат Дмитрий Клеточкин, защищающий основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, подал кассационную жалобу на его арест.
Обновлено в 07:35
Экономика

«Роснефть» выделила фонду Катерины Тихоновой 28 миллионов рублей

Компания «Роснефть» выделила 28 миллионов рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой, со ссылкой на информацию с сайта госзакупок пишет «МБХ Медиа».
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей

Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено в 04:39
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Политика

Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что Москва пытается ослабить ЕС

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с резкой критикой России.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07
Общество

Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует

В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".
Обновлено в 03:47
Общество

El Pais: умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда

Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Общество

ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов

Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%).
Обновлено в 06:55
Политика

Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Политика

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
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Олег Евгеньевич Аксютин
Член правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром». Член-корреспондент Российской академии наук.
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