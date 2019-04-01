Экономика

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правленияRT на русском 07:17

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
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«Газпром» объявил о назначении новых топ-менеджеров

Ведомости07:25

Елена Бурмистрова и Олег Аксютин назначены заместителями председателя правления «Газпрома»

ТАСС06:48

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

RT на русском07:17

В «Газпроме» назначены два новых заместителя Алексея Миллера

Российская газета07:15

Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на работу в госслужбу

Газета.Ru07:05

«Газпром» меняет полкоманды

Коммерсантъ07:24

«Газпром» нашел замену двоим ушедшим на пенсию зампредам

РБК06:43
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

Обновлено вчера в 16:58
Космос

Круче, чем у SpaceX: Германский центр авиации и космонавтики предлагает ловить первую ступень многоразовой ракеты... самолётом

Согласно сообщению источников, Германский центр авиации и космонавтики (Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt; DLR) приступает в этом месяце к исследованию концепции многоразовой ракеты-носителя.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:48
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Общество

В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов

Обновлено в 06:04
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,5 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 77,37 копейки - до 73,4967 рубля, курс доллара - на 68,29 копейки, до 65,4176 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:43
Происшествия

ФСБ изъяла в Красноярске партию наркотиков на 7 миллионов

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара на «чёрном рынке» составляет около 7 миллионов рублей.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Побледневшую Бузову увели с концерта под руки

Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Энергетика

Moody’s: требования Дании могут задержать «Северный поток — 2»

Предъявляемое датским правительством к Nord Stream 2 AG требование о проведении дополнительной экологической экспертизы по участку газопровода «Северный поток — 2» может стать причиной задержки реализации проекта.
Обновлено в 05:54
Футбол

Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси

Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 16:47
Общество

На Киркорова пожаловались в ЕСПЧ

Обновлено в 07:29
Космос

Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры

Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено в 06:34
Общество

Росконтроль назвал худшую тушенку

Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Финансы

Сургутнефтегаз владеет суммой в 45 млрд долларов

Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
Обновлено в 05:05
Культура

Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи

Обновлено вчера в 10:23
Общество

В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель

Обновлено вчера в 18:01
Космос

Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

"Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5".
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Москве бойцы СОБРа взяли штурмом квартиру «вора в законе»

В Москве бойцы СОБРа взяли штурмом квартиру «вора в законе» Мераба Гогии по кличке Мелия, расположенную на 24-м этаже, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».
Обновлено в 04:56
Футбол

«Анжи» не принял отставку Адиева

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
Обновлено в 04:37
Политика

Умер разработчик системы залпового огня «Смерч» Николай Макаровец

Николай Макаровец, российский ученый и разработчик нескольких систем залпового огня, скончался в возрасте 80 лет.
Обновлено вчера в 17:13
Футбол

Боков: «Согласен с Ганчаренко в том, что ЦСКА сам себя наказал»

Ветеран ЦСКА Максим Боков поделился впечатлениями от матча с "Уфой", в которой "армейцы" не смогли удержать победу, пропустив в концовке два мяча.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

«Билайн» стал «Бузлайном» Ольги Бузовой в честь 1 апреля

Звезда рассказала в "Инстаграме", что старт проекта состоится 1 апреля, но больше не сообщила никаких деталей.
Обновлено в 04:18
Общество

Заполярье вошло в топ регионов с высокими зарплатами

Согласно исследованию, средняя зарплата в регионе составляет 50 тысяч 500 рублей в месяц, а прирост оклада в прошлом году составил 10,7%. Самые высокие зарплаты получают жители Сибири и Дальнего Востока.
Обновлено в 06:38
Политика

Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Китае 26 человек погибли при тушении лесных пожаров

По меньшей мере 26 пожарных погибли во время борьбы с лесным пожаром высоко в на западе Китая.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море

Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44
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Олег Евгеньевич Аксютин
Член правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром». Член-корреспондент Российской академии наук.
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