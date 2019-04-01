Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правленияRT на русском 07:17
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
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Политика
ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента
Обновлено вчера в 16:58
Космос
Круче, чем у SpaceX: Германский центр авиации и космонавтики предлагает ловить первую ступень многоразовой ракеты... самолётом
Согласно сообщению источников, Германский центр авиации и космонавтики (Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt; DLR) приступает в этом месяце к исследованию концепции многоразовой ракеты-носителя.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:48
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Общество
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
Обновлено в 06:04
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,5 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 77,37 копейки - до 73,4967 рубля, курс доллара - на 68,29 копейки, до 65,4176 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:43
Происшествия
ФСБ изъяла в Красноярске партию наркотиков на 7 миллионов
По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара на «чёрном рынке» составляет около 7 миллионов рублей.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Энергетика
Moody’s: требования Дании могут задержать «Северный поток — 2»
Предъявляемое датским правительством к Nord Stream 2 AG требование о проведении дополнительной экологической экспертизы по участку газопровода «Северный поток — 2» может стать причиной задержки реализации проекта.
Обновлено в 05:54
Футбол
Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси
Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Наука
В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей
Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Общество
На Киркорова пожаловались в ЕСПЧ
Обновлено в 07:29
Космос
Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры
Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено в 06:34
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Финансы
Сургутнефтегаз владеет суммой в 45 млрд долларов
Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
Обновлено в 05:05
Культура
Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 10:23
Общество
В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель
Обновлено вчера в 18:01
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5".
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Москве бойцы СОБРа взяли штурмом квартиру «вора в законе»
В Москве бойцы СОБРа взяли штурмом квартиру «вора в законе» Мераба Гогии по кличке Мелия, расположенную на 24-м этаже, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».
Обновлено в 04:56
Футбол
«Анжи» не принял отставку Адиева
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
Обновлено в 04:37
Политика
Умер разработчик системы залпового огня «Смерч» Николай Макаровец
Николай Макаровец, российский ученый и разработчик нескольких систем залпового огня, скончался в возрасте 80 лет.
Обновлено вчера в 17:13
Футбол
Боков: «Согласен с Ганчаренко в том, что ЦСКА сам себя наказал»
Ветеран ЦСКА Максим Боков поделился впечатлениями от матча с "Уфой", в которой "армейцы" не смогли удержать победу, пропустив в концовке два мяча.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
«Билайн» стал «Бузлайном» Ольги Бузовой в честь 1 апреля
Звезда рассказала в "Инстаграме", что старт проекта состоится 1 апреля, но больше не сообщила никаких деталей.
Обновлено в 04:18
Общество
Заполярье вошло в топ регионов с высокими зарплатами
Согласно исследованию, средняя зарплата в регионе составляет 50 тысяч 500 рублей в месяц, а прирост оклада в прошлом году составил 10,7%. Самые высокие зарплаты получают жители Сибири и Дальнего Востока.
Обновлено в 06:38
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Китае 26 человек погибли при тушении лесных пожаров
По меньшей мере 26 пожарных погибли во время борьбы с лесным пожаром высоко в на западе Китая.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44