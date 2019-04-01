Экономика

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правленияRT на русском 07:17

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
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«Газпром» принял поколенческое решение

Коммерсантъ17:59

Елена Бурмистрова и Олег Аксютин назначены заместителями председателя правления «Газпрома»

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В «Газпроме» назначены новые кураторы внешнего и внутреннего рынков

Интерфакс09:28

«Газпром» назначил новых зампредов правления

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Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании

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Газета.Ru07:05

В «Газпроме» появились новые кураторы экспорта и внутреннего рынка

Ведомости15:38
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Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
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Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11% — до 715-720 рублей за один раз, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", его текст есть в распоряжении РИА Новости.
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В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено вчера в 17:59
Экономика

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В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

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Arabian Business (ОАЭ): Россия проигрывает в новой космической гонке? (Arabian Business)

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Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
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Происшествия

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Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Спорт

Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой и Липницкой

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Обновлено в 16:58
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Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
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Ассоциация культурно-гастрономического туризма РФ предлагает 2020 год объявить Годом российской региональной гастрономии и подготовила соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину, сообщила РИА Новости председатель правления ассоциации Ирина Климкина.
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Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
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Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

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Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
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Олег Евгеньевич Аксютин
Член правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром». Член-корреспондент Российской академии наук.
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