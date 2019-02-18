Энергетика
«Газпром» сократил объемы экспорта газа в дальнее зарубежье на 1,5%МедиаКорСеть 06:25
По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, в 2018 году поставки российского голубого топлива в дальнее зарубежье выросли на 3,4% по сравнению с 2017 годом. Объемы экспорта возросли до 201 миллиарда кубометров газа, что стало рекордом за всю историю «Газпрома».
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«Газпром» с начала года сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 1,5%
Rambler News Serviceвчера в 12:53
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