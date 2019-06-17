Энергетика

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service вчера в 07:47

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье с 1 января по 15 июня 2019 года на 6,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 87,8 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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«Газпром» подтверждает оценку экспорта в дальнее зарубежье в 2019 г. в 194-204 млрд куб. м

Финмаркет03:12

«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу

Коммерсантъвчера в 14:24

Поставки «Газпрома» за рубеж стабилизировались

Finam.Ru03:50

Надежны ли поставки газа в Европу: руководители ПАО «Газпром» дадут ответ

SM Newsвчера в 21:41

«Газпром» озвучил прогноз по экспорту газа в дальнее зарубежье на 2019 год

Rambler News Service04:03

«Газпром» с начала года увеличил добычу газа на 2,2%, экспорт снизился на 6,3%

ПРАЙМвчера в 07:50

В Ардоне и Красногоре временно приостановят подачу газа

Основа информационный сайтвчера в 04:24
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область

Обновлено в 06:25
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Политика

В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле склонны согласиться с мнением, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко похожи.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Финляндии сбывают купюры из российского «Банка приколов»

В Финляндии обнаружены фальшивые денежные купюры с надписями на русском языке — реквизит из «Банка приколов».
Обновлено в 06:26
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране

Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 05:55
Общество

Беллу Хадид обвинили в расизме и исламофобии

Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл Панамский канал

Обновлено в 05:11
Общество

Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году

Проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob исследование показало, какие направления подготовки выбирают российские выпускники в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:30
ЖКХ

Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ

Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.
Обновлено в 03:46
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс

Обновлено в 00:41
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Политика

Экс-президент Египта умер в зале суда

Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Ольга Орлова: свадебное платье есть – осталось найти жениха

Напомним, масла в огонь добавляет еще и тот факт, что недавно Орлова заявила, что боится потолстеть и «остаться в девках» без мужа.
Обновлено в 04:48
Происшествия

СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды

Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Энергетика

С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»

Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов.
Обновлено в 04:16
Политика

В Государственной Думе открылась выставка к 75-летию Геннадия Зюганова

В Государственной Думе 18 июня открылась выставка, приуроченная к грядущему 75-летию руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова.
Обновлено в 05:28
Авто

Ограниченную партию Toyota Supra раскупили в России за четыре часа

Эксклюзивный дизайн экстерьера и интерьера наряду с ограниченным тиражом обеспечивают Supra A90 Edition поистине коллекционный статус.
Обновлено в 04:55
Политика

Верховный суд РФ ликвидировал три партии

В случае, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ.
Обновлено в 04:55
Общество

Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский сравнил себя с героем сериала «Слуга народа»

Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил себя с персонажем своего сериала "Слуга народа" Василием Голобородько.
Обновлено в 06:11
Футбол

Мюллеру предложили 25 млн евро в китайском клубе

Как сообщает Kicker, форвард "Баварии" Томас Мюллер получил предложение из Китая, в соответствии с которым он бы получал 25 млн евро в год.
Обновлено в 03:29
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия

СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании

В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

СК проверит уже седьмое за два дня обращение жителей регионов России на прямую линию

Следственный комитет проверяет уже седьмое за два дня обращение на прямую линию с президентом.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Спорт

Минспорт Чувашии окажет содействие в расследовании 33 допинговых дел

Министр спорта Чувашии Михаил Богаратов сообщил, что ведомство готово оказать содействие Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в расследовании 33 дел о возможном нарушении спортсменами антидопинговых правил.
Обновлено в 05:25
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
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