Энергетика
«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service вчера в 07:47
«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье с 1 января по 15 июня 2019 года на 6,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 87,8 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Энергетика
С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»
Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Китай выдвинул свою версию инцидента в Восточно-Китайском море
Китай предложил свою версию инцидента, случившегося в Восточно-Китайском море 6 июня, когда американский крейсер «Чанселорсвилль» (Chancellorsville) резко пересек курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 05:47
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra для России раскупили за четыре часа
Как отмечает пресс-служба японской марки все автомобили лимитированной серии были забронированы онлайн и предоплачены за первые 4 часа с начала приема заказов.
Обновлено в 05:16
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ
Обновлено в 01:55
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Финансы
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Политика
Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском
Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании
В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Политика
«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»
Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".
Обновлено в 04:50
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
В списке артистов мероприятия была и рэперша Карди Би. Исполнительница вышла на сцену в разноцветном комбинезоне, который облегал все тело.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды
Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Политика
Постпред России прокомментировал наращивание Ираном урана
Наращивание Ираном низкообогащенного урана является политическим сигналом участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:26
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Политика
В Кремле прокомментировали «первые слова» Зеленского Путину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено в 05:57
Политика
В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой
Обновлено вчера в 06:08
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Игры
Nintendo выпустит мобильную Dr. Mario World в начале июля
Компания Nintendo анонсировала дату выхода мобильной версии головоломки Dr. Mario World. Игра выйдет на iOS и Android 10 июля.
Обновлено в 02:32
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.
Обновлено в 02:47
Общество
В России могут разрешить поступать в вузы онлайн
Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие
По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки добровольно
Все цыгане покинули село Чемодановка и соседнюю деревню Лопатки в Пензенской области добровольно.
Обновлено в 00:46
ЖКХ
Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ
Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Зеленский прибыл с визитом в Берлин
"Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении администрации в Twitter.
Обновлено в 03:45