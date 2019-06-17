Энергетика

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service вчера в 07:47

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье с 1 января по 15 июня 2019 года на 6,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 87,8 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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«Газпром» подтверждает оценку экспорта в дальнее зарубежье в 2019 г. в 194-204 млрд куб. м

Финмаркет03:12

«Газпром» с начала года увеличил добычу газа на 2,2%, экспорт снизился на 6,3%

ПРАЙМвчера в 07:50

Поставки «Газпрома» за рубеж стабилизировались

Finam.Ru03:50

«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу

Коммерсантъвчера в 14:24

«Газпром» с начала года увеличил добычу на 2,2%, сократил экспорт на 6,3%

Инфоросвчера в 08:10

«Газпром» озвучил прогноз по экспорту газа в дальнее зарубежье на 2019 год

Rambler News Service04:03

В Ардоне и Красногоре временно приостановят подачу газа

Основа информационный сайтвчера в 04:24
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Энергетика

С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»

Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Китай выдвинул свою версию инцидента в Восточно-Китайском море

Китай предложил свою версию инцидента, случившегося в Восточно-Китайском море 6 июня, когда американский крейсер «Чанселорсвилль» (Chancellorsville) резко пересек курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 05:47
Авто

Ограниченную партию Toyota Supra для России раскупили за четыре часа

Как отмечает пресс-служба японской марки все автомобили лимитированной серии были забронированы онлайн и предоплачены за первые 4 часа с начала приема заказов.
Обновлено в 05:16
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ

Обновлено в 01:55
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Финансы

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Политика

Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском

Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании

В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика

Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов

Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Политика

«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»

Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".
Обновлено в 04:50
Музыка

Костюм Карди Би треснул во время выступления

В списке артистов мероприятия была и рэперша Карди Би. Исполнительница вышла на сцену в разноцветном комбинезоне, который облегал все тело.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды

Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Политика

Постпред России прокомментировал наращивание Ираном урана

Наращивание Ираном низкообогащенного урана является политическим сигналом участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:26
Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Политика

В Кремле прокомментировали «первые слова» Зеленского Путину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено в 05:57
Политика

В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой

Обновлено вчера в 06:08
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Игры

Nintendo выпустит мобильную Dr. Mario World в начале июля

Компания Nintendo анонсировала дату выхода мобильной версии головоломки Dr. Mario World. Игра выйдет на iOS и Android 10 июля.
Обновлено в 02:32
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.
Обновлено в 02:47
Общество

В России могут разрешить поступать в вузы онлайн

Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Общество

Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки

Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки добровольно

Все цыгане покинули село Чемодановка и соседнюю деревню Лопатки в Пензенской области добровольно.
Обновлено в 00:46
ЖКХ

Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ

Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Зеленский прибыл с визитом в Берлин

"Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении администрации в Twitter.
Обновлено в 03:45
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