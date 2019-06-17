Энергетика

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service вчера в 07:47

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье с 1 января по 15 июня 2019 года на 6,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 87,8 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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«Газпром» подтверждает оценку экспорта в дальнее зарубежье в 2019 г. в 194-204 млрд куб. м

Финмаркет03:12

«Газпром» озвучил прогноз по экспорту газа в дальнее зарубежье на 2019 год

Rambler News Service04:03

Надежны ли поставки газа в Европу: руководители ПАО «Газпром» дадут ответ

SM Newsвчера в 21:41

Поставки «Газпрома» за рубеж стабилизировались

Finam.Ru03:50

«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу

Коммерсантъвчера в 14:24

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ПРАЙМвчера в 07:50

В Ардоне и Красногоре временно приостановят подачу газа

Основа информационный сайтвчера в 04:24
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
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В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек

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Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27

Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
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Арестован экс-глава УЕФА Платини

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
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В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Баскетбол

«Миннесота» намерена обменять Уиггинса

В прошедшем сезоне Уиггинс сыграл в 73 матчах и набирал 18,1 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 2,5 передачи в среднем за матч.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Политика

СВР знает о новых планах кибератак на Россию

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
ЖКХ

От взносов на капремонт освобождена еще одна категория льготников

Речь идет о Героях СССР, Героях РФ, полных кавалерах ордена Славы и проживающих с ними членах их семей Еще одна категория льготников освобождается от взносов на капитальный ремонт, сообщает Российская газета.
Обновлено в 03:56
Авто

«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada

С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Политика

Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»

Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 07:10
Общество

МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра

МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра во вторник, 18 июня. Такие данные содержатся в прогнозе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Обновлено в 03:21
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Политика

Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже

Обновлено в 03:22
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в России

Обновлено в 01:35
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь

Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь Массажистка Маша призналась, кому достанется наследство актёра.
Обновлено вчера в 00:00
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Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов

Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Наука

Российские археологи раскрыли новые тайны древнего города Иерихона

Новая тайна древнего Иерихона раскрыта российскими археологами.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал оригинальный ответ на слухи о себе

Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика

Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива

Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
Общество

Больше не Иваново: Названы главные «города невест» в России

После Волгограда свадебной атрибутикой больше всего интересовались в Краснодаре (притом что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 24,7 процента), Барнауле и Саратове.
Обновлено в 03:00
Политика

ДНР уличила Зеленского в недальновидности

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин разочарован политикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:50
Футбол

«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистов

Обновлено в 03:32
Экономика

Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию

Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Футбол

Globo Esporte: Неймар близок к возвращению в «Барселону»

Обновлено в 02:06
Здоровье

В Красноярском крае число болеющих коклюшем выросло в 6,5 раз

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в 2018 году коклюшем заболело в 6,5 раза больше людей, чем в 2017.
Обновлено вчера в 06:26
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