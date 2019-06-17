Энергетика
«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service вчера в 07:47
«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье с 1 января по 15 июня 2019 года на 6,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 87,8 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Баскетбол
«Миннесота» намерена обменять Уиггинса
В прошедшем сезоне Уиггинс сыграл в 73 матчах и набирал 18,1 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 2,5 передачи в среднем за матч.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Политика
СВР знает о новых планах кибератак на Россию
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
ЖКХ
От взносов на капремонт освобождена еще одна категория льготников
Речь идет о Героях СССР, Героях РФ, полных кавалерах ордена Славы и проживающих с ними членах их семей Еще одна категория льготников освобождается от взносов на капитальный ремонт, сообщает Российская газета.
Обновлено в 03:56
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Политика
Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра
МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра во вторник, 18 июня. Такие данные содержатся в прогнозе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Обновлено в 03:21
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Политика
Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже
Обновлено в 03:22
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь
Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь Массажистка Маша призналась, кому достанется наследство актёра.
Обновлено вчера в 00:00
Гаджеты
Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов
Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Наука
Российские археологи раскрыли новые тайны древнего города Иерихона
Новая тайна древнего Иерихона раскрыта российскими археологами.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал оригинальный ответ на слухи о себе
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
Общество
Больше не Иваново: Названы главные «города невест» в России
После Волгограда свадебной атрибутикой больше всего интересовались в Краснодаре (притом что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 24,7 процента), Барнауле и Саратове.
Обновлено в 03:00
Политика
ДНР уличила Зеленского в недальновидности
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин разочарован политикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:50
Футбол
«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистов
Обновлено в 03:32
Экономика
Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию
Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Футбол
Globo Esporte: Неймар близок к возвращению в «Барселону»
Обновлено в 02:06
Здоровье
В Красноярском крае число болеющих коклюшем выросло в 6,5 раз
По данным краевого управления Роспотребнадзора, в 2018 году коклюшем заболело в 6,5 раза больше людей, чем в 2017.
Обновлено вчера в 06:26