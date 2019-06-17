Энергетика

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service вчера в 07:47

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье с 1 января по 15 июня 2019 года на 6,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 87,8 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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«Газпром» подтверждает оценку экспорта в дальнее зарубежье в 2019 г. в 194-204 млрд куб. м

Финмаркет03:12

В 2019 году «Газпром» планирует поставить за рубеж 194-204 млрд кубометров газа

Finam.Ru03:01

«Газпром» с начала года увеличил добычу газа на 2,2%, экспорт снизился на 6,3%

ПРАЙМвчера в 07:50

«Газпром» с начала года увеличил добычу на 2,2%, сократил экспорт на 6,3%

Инфоросвчера в 08:10

«Газпром» продолжает наращивать добычу газа

Евразия Dailyвчера в 09:00

«Газпром» озвучил прогноз по экспорту газа в дальнее зарубежье на 2019 год

Rambler News Service04:03

В Ардоне и Красногоре временно приостановят подачу газа

Основа информационный сайтвчера в 04:24
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:46, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал 15 человек по делу о конфликте в Чемодановке

По делу о массовой драке в Чемодановке, окончившейся смертью 33-летнего мужчины, арестованы 15 человек.
Обновлено в 03:50
Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский прибыл с визитом в Берлин

"Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении администрации в Twitter.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Общество

Названы города с наибольшим числом невест

Обновлено в 01:38
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Обновлено в 05:47
Общество

СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды

Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Политика

В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу

"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Российская армия получит новейшее лазерное и гиперзвуковое оружие

Обновлено в 06:38
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным

Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.
Обновлено в 06:02
Кино

Вышел тизер сериала о финансовой пирамиде с Кирстен Данст

Канал Showtime опубликовал в YouTube тизер сериала «Как стать Богом в Центральной Флориде». Главную роль в шоу сыграла Кирстен Данст.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей

Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Экономика

Главными пользователями системы tax free в Петербурге стали китайцы

Основными пользователями системы оказались китайцы — 2296 чеков оформлено гражданами КНР, на общую сумму в 250 млн рублей.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке

Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.
Обновлено в 06:08
Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который предполагает компенсацию ипотеки для многодетных семей.
Обновлено в 07:28
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке

В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Политика

Додон поблагодарил Россию за стабилизацию ситуации в Молдавии

"Поблагодарил президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране", - написал Додон после встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.
Обновлено в 06:27
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Политика

Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе дважды назвал украинских военных боевиками.
Обновлено в 07:02
Политика

Киев намерен восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донбассом.
Обновлено в 06:52
Политика

Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли

Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех

Обновлено вчера в 18:53
Транспорт

Депутаты предложили сделать бесплатными первые десять минут парковки

В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает единый временной интервал в десяти минут перед оплатой парковки.
Обновлено в 07:41
Политика

Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе

Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.
Обновлено в 07:36
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