Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублейВедомости вчера в 11:42
Две стопроцентные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская Rosingaz, завершили сбор заявок от инвесторов на покупку 2,93% материнской компании. Он проходил с 10.00 до 17.00 сегодня, 25 июля.
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Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено 24 июля в 23:22
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Трамп оценил ракетные пуски КНДР
Ранее в командовании Вооружённых сил США в Республике Корея заявили, что ракетные пуски КНДР не были направлены против позиций южнокорейских и американских военных на Корейском полуострове.
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Ольга Филиппова рассказала о ссорах с Владимиром Вдовиченковым
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Культура
Бузова упала и разбила ногу во время выступления в Баку
Какая-то напасть в последнее время навалилась на одних из самых популярных российских певиц.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
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Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
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Состояние украинских кораблей в Крыму признали «полуобморочным»
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Обновлено вчера в 15:15
Политика
Голландский журналист снял фильм о расследовании катастрофы MH17
Обновлено вчера в 11:19
Общество
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Обновлено 24 июля в 09:30
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
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Обновлено вчера в 15:44
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Apple ведёт переговоры о покупке подразделения Intel, разрабатывающего беспроводные модемы — компоненты, позволяющие смартфонам, планшетам и ноутбукам подключаться к сетям сотовой связи.
Обновлено 23 июля в 03:35
Политика
Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК
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Обновлено вчера в 20:39
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
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Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
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Политика
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Обновлено вчера в 14:32
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Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
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