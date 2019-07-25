Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.

«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей

Происшествия В Симферополе пассажирский самолет совершил аварийную посадку Пассажирский лайнер Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя.

Экономика Ритейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Стало известно, что высокие тарифы могут стать причиной отказа ритейлеров от участия в проекте Центробанка – системе быстрых платежей (СБП).

Политика СБУ сообщила об отсутствии оснований для задержания российских моряков Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила, что отпустила российских моряков с задержанного танкера Nika Spirit (ранее называвшийся Neyma), поскольку экипаж не нарушал законов Украины и норм морского права.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 95 человек Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 95, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Происшествия Миг-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийском море "По предварительным предположениям, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море", - сообщает военное ведомство.

Гаджеты Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook ИА «Ореанда-Новости» Бренд Redmi, который является собственностью компании Xiaomi, презентовала свой новый ноутбук на базе iCore 3. По словам представителей, этот ноутбук является самым дешёвым продуктом компании, его цена составляет 3199 юаней, или примерно 29400 рублей.

Происшествия В Лондоне неизвестные с ножами напали на Месута Озила В Лондоне группа злоумышленников вооруженных ножами напала на футболистов "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца, сообщает The Sun.

Происшествия ФСБ задержала главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".

Политика Россия изучала базы избирателей во всех штатах, заявили в сенате США США в 2018 году пришли к выводу, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах, говорится в докладе комитета сената по разведке.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.

Экономика За фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля заступились за рубежом Фигурантами расследования, помимо Дельпаля, стали еще пять человек, среди них основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, а также гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

Политика Палестина прекратит все соглашения с Израилем Президент Палестины Махмуд Аббас решил прекратить действие всех соглашений, подписанных с Израилем, сообщило агентство ВАФА.

Экономика Украина готовится к прекращению поставок дизтоплива из России Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group заявил, что с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин и будет искать альтернативные источники импорта дизельного топлива.

Политика Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Здоровье В Петербурге начались бесплатные медосмотры для дачников Напомним, с начала лета по садовым товариществам Ленобласти работают передвижные диагностические центры, в которых врачи-специалисты из Петербурга проводят бесплатные осмотры всем желающим.

Политика Зеленский и Трамп провели телефонный разговор Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.