Экономика

«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублейВедомости 11:42

Две стопроцентные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская Rosingaz, завершили сбор заявок от инвесторов на покупку 2,93% материнской компании. Он проходил с 10.00 до 17.00 сегодня, 25 июля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Газпром» собрал заявки почти на 3% квазиказначейских акций

Ведомости19:12

«Газпром» собрал заявки на 200 млрд руб. на покупку собственных акций

РБК15:08

Акции «Газпрома» на Мосбирже ускорили рост до 7%

ТАСС07:39

Инвесторы в рамках SPO «Газпрома» подали заявки на 199 млрд руб

ПРАЙМ11:08

«Газпром» получил заявки на покупку 2,9% акций на сумму почти 200 млрд рублей

Finam.Ru10:56

«Газпром» заработал на собственных акциях

Коммерсантъ14:24

Акции Газпрома подешевели более, чем на 2 процента

Эхо Москвы03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:31, Вашингтон
Происшествия

Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка откусил руку смотрителю

Обновлено в 16:46
Происшествия

Жена Мамаева продает автомобиль супруга

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено в 22:14
Политика

Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву

Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено в 21:11
Политика

Кличко вновь не смог выговорить слово

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Наука

Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий

Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено вчера в 06:43
Музыка

Бузова заявила, что даст последний концерт

Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Политика

Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса

В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Футбол

«Зенит» интересуется Наингголаном

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

В КНДР назвали запуск двух ракет предупреждением Южной Корее

Обновлено в 19:44
Здоровье

В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома

В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Футбол

ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира

В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.
Обновлено в 15:41
Теннис

Россия требует от США прекратить визовую дискриминацию

"Потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", — говорится в сообщении дипмиссии на своей странице в Facebook.
Обновлено в 21:17
Общество

Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора». Овны У Овнов удачное время для того, чтобы заняться укреплением связей.
Обновлено в 18:00
Политика

Ушакова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Забайкалья

Обновлено в 21:39
Кино

Умер народный артист Анатолий Торопов

Обновлено в 09:56
Общество

СМИ: власти КНР опровергли утверждение FedEx о доставке посылок Huawei в США по ошибке

Компетентные государственные органы КНР провели расследование и выяснили, что утверждение американской логистической компании FedEx о перенаправлении посылок китайской корпорации Huawei на неправильный адрес в США в силу операционной ошибки не соответствует действительности.
Обновлено в 21:48
Общество

В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Ещё один ребёнок госпитализирован после пожара в лагере «Холдоми»

В Хабаровском крае госпитализирован ещё один ребёнок после пожара в палаточном лагере «Холдоми».
Обновлено в 22:19
Гаджеты

В России представили смартфон Honor 20 Pro

Обновлено в 08:33
Наука

Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире

Обновлено в 14:22
Политика

Трамп выступил на фоне измененного герба США с двуглавым орлом

Обновлено в 10:25
Политика

В команде Зеленского заявили о «независимом Крыме»

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» и «независимости» Крыма.
Обновлено в 00:47
Общество

В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты

Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено в 21:19
Политика

Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав

Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
Обновлено в 18:08
Политика

Власти Украины предлагают расширить санкции против России

Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

В Подмосковье женщину убили на детской площадке

В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в своем первом матче Лиги Европы

Футболисты тульского "Арсенала" проиграли свой первый еврокубковый матч в истории, уступив на своем поле бакинскому "Нефтчи" в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова защитила шпагатом футбольные ворота

Уверяю!Пока не известно, будет ли это музыкальный клип или рекламный ролик, но, судя по упоминанию слогана "Поцелуй меня в пачку" в сообщении о съемках, вероятней всего, речь идет о рекламе.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Футбол

«Вулверхэмптон» заинтересован в защитнике «Реала»

Защитник «Реала» Хесус Вальехо может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне».
Обновлено в 18:01
ещё по теме
Главное