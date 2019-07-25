Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублейВедомости 11:42
Две стопроцентные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская Rosingaz, завершили сбор заявок от инвесторов на покупку 2,93% материнской компании. Он проходил с 10.00 до 17.00 сегодня, 25 июля.
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