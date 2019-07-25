Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублейВедомости 11:42
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:25, Вашингтон
Общество
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В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
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Политика
Украинский генерал призвал мобилизоваться после захвата российского танкера
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В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
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Сухопутные войска Филиппин получили большую партию российских противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также боеприпасы к ним и сопутствующие принадлежности.
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Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
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Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
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Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита
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Авто
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Политика
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Сеул заявил о запуске двух ракет из КНДР
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Финансы
ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 25 июля принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0 процентов, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 08:47
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Кино
Скончался народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 13:17
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Политика
ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации
В ООН призвали все стороны инцидента, связанного с задержанием российского танкера в украинском порту Измаил действовать в рамках норм международного права и избегать эскалации в районе Черного моря.
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Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37