Экономика

«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублейВедомости 11:42

Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
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