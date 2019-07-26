Экономика
«Газпром» получит от размещения акций 139 млрд рублейКоммерсантъ 02:32
Выручка от размещения составит порядка 139 млрд руб. Согласно информации компании, в среду было собрано 494 заявки общим объемом более 198,9 млрд руб. По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:35, Вашингтон
Политика
В партии Зеленского призвали повременить с реформами
Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика
Моряки задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву
В СБУ не нашли нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
Авто
Suzuki рассказал о базовой комплектации нового Jimny
Базовая версия маленького внедорожника Suzuki Jimny четвертого поколения получит в России название GL.
Обновлено в 04:06
ЖКХ
Россияне оценили услуги ЖКХ у себя в районах
Большинство россиян (76%) положительно оценивают систему ЖКХ в районах, где они живут, высшую оценку поставили 5%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 01:00
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Политика
Экс-министра обороны Грузии задержали по делу о митингах в Тбилиси
Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили задержали по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси, ему предъявили обвинение по статье об организации насилия, руководстве им или участии в нём, сообщает РБК.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Украинские пограничники испугались зеленого луча России
По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.
Обновлено в 04:14
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Авто
Renault Captur в июне стал самым продаваемым SUV в Европе
Обновлено вчера в 08:01
Космос
На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Политика
Соратница Порошенко предложила проверить качество бронежилетов на ней
Виктория Сюмар, прошедшая в Верховную Раду от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», в ответ на обвинения ветерана полка «Азов» Никиты Макеева, который ранее напал на политика, предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней.
Обновлено в 03:39
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Дима Билан удивил поклонников новым образом
Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
Лерой Фер вернулся в «Фейеноорд»
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
В Калужской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракету
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Технологии
В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты
Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В Кузбассе женщина погибла из-за шутки мужа
Обновлено в 01:58
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия
При выполнении ключевых показателей эффективности со стороны Delivery Club и «Ситимобила» в течение года Mail.ru Group вложит еще 5,1 млрд рублей, а также до закрытия сделки обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций «Ситимобила», а Сбербанк направит еще 13 млрд рублей.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В лагере под Хабаровском ребенка избили и выбросили в окоп
Ребенка из Еврейской автономной области (ЕАО) избили и выбросили в окоп в палаточном лагере «Спецназ дети» в Хабаровском крае, сообщает Regnum в пятницу, 26 июля.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37