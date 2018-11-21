Согласно материалам российского газового холдинга, в 2018 году «Газпром» планирует инвестировать в проект газопровода «Сила Сибири» 219,038 млрд руб. (против 217,988 млрд руб. в прежней версии).

«Газпром» сократил инвестиции в «Северный поток-2» на 2018 год

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Энергетика Энергетика Цены на нефтепродукты выросли в октябре на 6,5% В октябре в России зафиксирован рост цен на нефтепродукты: за месяц они подорожали на 6,5%. Информацию об индексе цен производителей этих и других промышленных товаров публикует Росстат.

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