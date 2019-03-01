Энергетика

«Газпром» снизил поставки в ЕвропуГазета.Ru вчера в 07:42

"Газпром" в начале 2019 года снизил объем поставок в страны дальнего зарубежья, сообщает управление информации компании. Как отмечается, с 1 января по 28 февраля 2019 года "Газпром" поставил 32,7 млрд куб. м газа.
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«Газпром» снизил поставки в европейские страны с начала 2019 года

Телеканал 360°вчера в 09:10

Газпром сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8% с начала года

REGNUMвчера в 08:54

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-феврале на 5,8%

Rambler News Serviceвчера в 07:30

«Газпром» в январе-феврале сократил поставки газа в Европу на 5,8%

Вести.Финансвчера в 07:50

«Газпром» снизил поставки в Европу

Газета.Ruвчера в 07:42

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8% за два месяца 2019 года

Народные новостивчера в 07:32

«Газпром» снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

News.ruвчера в 08:25
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Происшествия

Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток

Обновлено в 11:57
Политика

На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу

Обновлено в 11:50
Политика

В Греции по запросу Украины задержан россиянин

Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Футбол

«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Обновлено в 13:07
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 13:34
Политика

Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»

У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Тульской области в результате ДТП перевернулся школьный микроавтобус

В результате ДТП пострадали 20 детей, двое взрослых сопровождающих погибли.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Метель не дает самолетам приземлиться в «Пулково»

Разыгравшаяся под конец субботы метель приносит немало хлопот и неудобств для жителей и гостей Петербурга.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию

Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
Обновлено в 09:45
Политика

В УПЦ заявили об участии украинских властей в захвате храмов

В Украинской православной церкви заявили об участии региональных властей в захватах храмов новой церковью.
Обновлено в 13:02
Политика

В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США

Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено 28 февраля в 10:53
Происшествия

В Москве задержали участников акции в поддержку Азата Мифтахова

У главного здания МГУ в Москве задержали троих человек, которые участвовали в акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова.
Обновлено в 08:37
Общество

Жореса Алферова похоронят в Комарово

Обновлено в 07:10
Политика

Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.
Обновлено в 09:53
Политика

Венесуэла начала юридическую борьбу за собственность за рубежом

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что ее страна начала юридические действия по защите своей собственности за рубежом.
Обновлено в 12:41
Политика

В Ростове арестован экс-министр финансов ДНР по прозвищу «Ташкент»

Обновлено в 01:43
Культура

Умер известный украинский писатель и сценарист Василий Портяк

Представители Национального союза кинематографистов Украины заявили о смерти на 67-м году жизни отечественного писателя, сценариста и прозаика Василия Портяка.
Обновлено в 13:25
Хоккей

СКА обыграл «Спартак» в третьем матче и сократил отставание в серии

Обновлено в 11:41
Теннис

Роджер Федерер завоевал 100-й титул в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал чемпионом турнира в Дубае, победив грека Стефаноса Циципаса.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем

Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

В Москве сотрудник одного из супермаркетов избил детей ремнем.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Пассажирам «Аэрофлота» предложили есть йогурт пальцами

«В случае, если будет подтверждена информация о том, что бортпроводник предложил пассажиру есть пальцем, он будет уволен», — говорится в комментарии.
Обновлено в 06:29
Политика

Прах Нестора Махно могут вернуть на Украину

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Париже девять человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов»

Обновлено в 09:51
Политика

ЕС запретил Польше строить канал рядом с Россией

Руководство Евросоюза запретило Польше строить канал на балтийском побережье – на границе с Калининградской областью - без одобрения Европейской комиссии, передает РИА "Новости" со ссылкой на чиновников ЕС.
Обновлено в 02:13
Футбол

«Реал» и «Барселона» назвали составы на «эль класико»

"Реал" и "Барселона" обнародовали составы на очный матч 26-го тура Ла Лиги.
Обновлено в 13:46
Спорт

Путин посетит церемонию открытия Универсиады в Красноярске

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства посетит церемонию открытия зимней Универсиады в Красноярске.
Обновлено вчера в 05:26
Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 10:31
Происшествия

Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции

Обновлено в 08:51
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту американского Ньюарка

Около здания аэропорта американского города Ньюарк столкнулись два самолета. В результате происшествия никто не пострадал.
Обновлено в 09:47
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