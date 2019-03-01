Энергетика
«Газпром» снизил поставки в ЕвропуГазета.Ru вчера в 07:42
"Газпром" в начале 2019 года снизил объем поставок в страны дальнего зарубежья, сообщает управление информации компании. Как отмечается, с 1 января по 28 февраля 2019 года "Газпром" поставил 32,7 млрд куб. м газа.
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«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-феврале на 5,8%
Rambler News Serviceвчера в 07:30
«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8% за два месяца 2019 года
Народные новостивчера в 07:32
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.
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Венесуэла начала юридическую борьбу за собственность за рубежом
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что ее страна начала юридические действия по защите своей собственности за рубежом.
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Умер известный украинский писатель и сценарист Василий Портяк
Представители Национального союза кинематографистов Украины заявили о смерти на 67-м году жизни отечественного писателя, сценариста и прозаика Василия Портяка.
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В Москве сотрудник одного из супермаркетов избил детей ремнем.
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Около здания аэропорта американского города Ньюарк столкнулись два самолета. В результате происшествия никто не пострадал.
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