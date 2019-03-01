Энергетика
«Газпром» снизил экспорт газа в дальнее зарубежьеNews.ru вчера в 08:25
По результатам 2018 года «Газпром» нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8%, его объём составил 201,8 млрд кубометров. При этом в январе-феврале добыча газа компанией увеличилась на 3,2% к прошлогоднему показателю и достигла 90,1 млрд кубометров (рост на 2,8 млрд кубометров год к году).
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«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-феврале на 5,8%
Rambler News Serviceвчера в 07:30
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