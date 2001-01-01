Экономика
«Газпром» обогнал Сбербанк и вновь стал лидером по капитализацииИнтерфакс 03:26
"Газпром" вновь стал лидером по капитализации на российском фондовом рынке, обогнав упавший на дивидендной отсечке Сбербанк России .
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
Экономика
Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 05:52
Наука
Исследование: Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума
Аудиторная кора головного мозга макаки-резуса, в отличие от аналогичной зоны мозга человека, не может отличать гармоничные сочетания звуков от случайного шума.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Власти Чечни заявили, что не отдадут ни пяди своей земли
Обновлено в 04:44
Авто
Новый седан Audi A6 45 TFSI quattro стал доступен для заказа
Начался прием заказов на самый быстрый и экономичный седан бизнес-класса Audi A6 45 TFSI quattro.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Взрыв прогремел на танкере в Махачкале, есть жертвы
Ранее МЧС сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:25
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Обновлено в 07:37
Общество
ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Су-27 перехватил у российских границ самолёты ВВС США и Швеции
Приблизившись на безопасное расстояние к воздушным объектам, экипаж российского истребителя идентифицировал их как самолёты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Голунова 14 июня
Обновлено в 08:33
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Интернет
WhatsApp усилит борьбу с нарушениями правил сервиса
Messenger WhatsApp с декабря начнет принимать «правовые меры» в отношении нарушителей правил сервиса, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 09:11
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Если автовладелец обращается в сервисный центр с этой проблемой, дилер обязан разобрать коробку передач в присутствии владельца и зафиксировать весь процесс на видео.
Обновлено в 07:45
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Наука
Российский ученый планирует создать детей с отредактированным геномом
Ребриков планирует отключить ген CCR5, что делает детей неуязвимыми к ВИЧ.
Обновлено в 07:38
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Кузбассе в мусорном баке нашли труп младенца
Пакет с телом младенца обнаружил мужчина без определенного места жительства в городе Тайге. Он сообщил о страшной находке в полицию.
Обновлено в 08:26
Музыка
«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России
Обновлено в 07:29
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Финансы
Банк России может понизить ставку до 7,5%
Банк России может понизить ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании совета директоров, запланированном на 14 июня.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10