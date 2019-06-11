Газпром сместил Сбербанк и снова стал лидером по капитализацииiReactor 05:03

Отмечается, что дивиденды обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка составляют 16 рублей. Тем не менее бумаги корпорации "Газпром" к началу торгов вторника, 11 июня, показали рост в размере 0,3%. Это дало возможность газовому гиганту опередить Сбербанк по уровню рыночной капитализации.

Газпром сместил Сбербанк и снова стал лидером по капитализации

Политика Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.

Политика Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии.

Происшествия Полковнику Захарченко дали 13 лет Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.

Происшествия Жительница Зауралья смыла новорожденного сына в унитаз 20-летняя девушка самостоятельно родила здорового сына в туалете электропоезда, после чего немедленно бросила младенца в унитаз и нажала кнопку смыва.

Футбол Экс-футболист «Зенита» Риксен заявил, что не будет делать эвтаназию Экс-футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что собирается делать эвтаназию.

Происшествия В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Футбол Сборная России сыграет с киприотами в матче отбора к Евро-2020 Сборная России по футболу во вторник проведет четвертый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Авто В России построили Mercedes-Benz GLE Coupe для бездорожья Mercedes-Benz GLE Coupe в исполнении ателье TopCar отличается новым бампером с встроенной лебедкой, защитным пластиком на днище, порогами, расширителями колесных арок и колесами, обутыми в «зубастую» резину.

Экономика Amazon стал самым дорогим брендом Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.

Политика Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину Гитариста группы "Бахыт-компот" не пустили из России на Украину и запретили въезд на 3 года.

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Политика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Происшествия В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Теннис Рафаэль Надаль: думал досрочно завершить сезон Испанский теннисист Рафаэль Надаль по завершении Открытого чемпионата Франции, который ознаменовался его победой, признался, что накануне он задумывался о досрочном завершении текущего сезона.

Политика В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.

Кино Семейную сагу «Ангел-хранитель» покажет Первый канал Появляется второе и третье поколение семей Ангеловых и Кондратьевых, и разброс человеческих судеб становится еще шире, превращаясь в захватывающую семейную сагу.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба» Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.

Шоу-бизнес Елена Беркова стала самой откровенно одетой гостьей «Кинотавра» В своем микроблоге Елена поведала, что откровенный наряд был создан российским дизайнером по ее собственному эскизу.

Футбол «Зенит» сыграет на сборах с «Гонведом» и «Црвеной Звездой» Зенит проведет контрольные матчи с венгерским Гонведом и сербской Црвеной Звездой в рамках сбора в Австрии, сообщает официальный сайт клуба.

Политика Стало известно, сколько получает пресс-секретарь Зеленского Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен (38 580 рублей).

Политика Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.