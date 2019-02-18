Энергетика
«Газпром» с начала года увеличил добычу газа на 3,6%REGNUM вчера в 13:58
ПАО «Газпром» за период с 1 января по 15 февраля добыл 70,2 млрд кубометров газа. Об этом сообщила 18 февраля пресс-служба компании. Отмечается, что этот показатель на 2,4 млрд кубометров, или на 3,6%, превышает объём добычи за аналогичный период прошлого года.
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«Газпром» с начала года сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 1,5%
Rambler News Serviceвчера в 12:53
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Происшествия
Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу
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Происшествия
При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло
Во время посадки в московском аэропорту Внуково у самолета Utair треснул верхний слой лобового стекла.
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Политика
Украина призвала отменить показ фильма «Т-34» в США
По мнению дипломатов, фильм "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны".
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Индии разбились два самолёта пилотажной группы ВВС
В индийском городе Бенгалор потерпели крушение два самолёта авиационной пилотажной группы ВВС страны «Сурья Киран».
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы.
Обновлено в 03:31
Политика
Жители Курил выступили категорически против передачи островов Японии
Опрос ВЦИОМ проводился с 11 по 17 февраля, было опрошено 7 695 жителей Курил старше 18 лет, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:00
Культура
Отец и сын Децла поругались из-за документального фильма о рэпере
Вчера журналист Роман Супер заявил о намерении снять документальный фильм о Кирилле Толмацком, который скоропостижно скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля в Ижевске в возрасте 35 лет.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Режим КТО ввели в Дербентском районе Дагестана
Обновлено в 04:06
Политика
Госдума расследует фейк о запрете на покупку автомобиля без гаража
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести расследование появления в СМИ фейковой новости о том, что россиянам не будут продавать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места в собственности или аренде.
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Экономика
ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль
Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Общество
Россияне стали реже заключать браки
За последние пять лет в России стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Москве эвакуировали парк «Зарядье» после сообщения об угрозе взрыва
В Москве эвакуировали парк «Зарядье» из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-центра парка Карина Горобец.
Обновлено в 02:50
Политика
Дипломатов попросили посетить 43 граждан России в тюрьмах Украины
Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой попросил дипломатов посетить 43 российских гражданина, находящихся в украинских тюрьмах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:31
Политика
Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании
Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.
Обновлено вчера в 21:58
Здоровье
Госдума приняла во втором чтении законопроект о паллиативной помощи
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект о паллиативной медицинской помощи во втором чтении с учётом поправок, среди которых, в том числе определение паллиативной помощи как избавление от боли, на чем настаивало профессиональное сообщество.
Обновлено в 04:05
Политика
В Австрии предрекли конец монополии Украины на транзит газа
Запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 01:52
Экономика
АФК «Система» продаст контрольный пакет своего девелопера «Эталону»
Принадлежащая семье бизнесмена Вячеслава Заренкова девелоперская компания «Эталон» подписала обязывающее соглашение о покупке у АФК «Система» Владимира Евтушенкова 51% акций ее дочерней компании, девелоперского АО «Лидер-Инвест».
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Экс-глава Пушкинского района Московской области Сергей Грибинюченко задержан при получении взятки размером $20 тыс. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Следователи задержали мать ребенка, пропавшего в «Лосином острове»
Следователи задержали мать ребенка, который, как стало известно ранее, всю ночь провел в столичном заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В Свердловской области в аварии с микроавтобусом погиб человек
В Свердловской области в аварии с легковым автомобилем и пассажирской "ГАЗелью" погиб один человек.
Обновлено в 02:50
Футбол
«Ростов» и «Краснодар» подтвердили переход Скопинцева
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729
Обновлено вчера в 18:52
Авто
Geely в 2019 году привезет в Россию три новых модели
Согласно имеющейся информации, во втором квартале 2019 года дилеры Geely получат новый хэтчбек GS с динамичным дизайном.
Обновлено в 02:49
Политика
Минэкономразвития подсчитало ущерб от ограничительных мер
Сумма предполагаемого ущерба российской экономике в 2018 году от ограничительных мер со стороны других стран составила 6,3 миллиарда долларов, следует из материалов Минэкономразвития.
Обновлено в 02:46
Политика
Кадыров во время больничного сочинил стихи
Глава Чечни Рамзан Кадыров сочинил стихи, посвященные его родному тейпу Беной, пока находился на больничном.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Космонавт Леонов, связанный с Baring Vostok, уехал из России
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Защита Майкла Калви обжаловала арест бизнесмена
Дата рассмотрения пока не назначена, но в суде уже подтвердили сам факт получения жалобы.
Обновлено вчера в 12:32
Транспорт
Посадочный смартфон: в самолет начнут пускать по гаджетам с 25 февраля
С 25 февраля авиапассажирам в России разрешат использовать электронные посадочные талоны. Распечатывать билеты им не придется.
Обновлено вчера в 12:10
Гаджеты
Названы 20 лучших в мире смартфонов
Эксперты определили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.
Обновлено вчера в 15:02