Энергетика
«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»Российская газета вчера в 12:57
"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области. Инвестиции в проект оцениваются в 700 миллиардов рублей, сообщил "Газпром".
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В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране. С учетом технологически связанного газохимического предприятия мы говорим о создании крупного современного промышленного кластера на северо-западе России.
— Алексей Миллер, российский экономистКоммерсантъ вчера в 13:45
с чего всё началось
«Газпром» объявил о своем очередном мегапроекте, который займет достойное место рядом с системой трубопроводов Бованенково—Ухта, «Силой Сибири» и Амурским ГПЗ.Коммерсантъвчера в 13:45
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Газпром собирается строить под Петербургом комплекс по переработке газа за 700 миллиардов
Фонтанка.Рувчера в 14:23
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