«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»Российская газета 12:57

В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране. С учетом технологически связанного газохимического предприятия мы говорим о создании крупного современного промышленного кластера на северо-западе России.

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«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

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