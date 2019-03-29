Энергетика
«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»Российская газета 12:57
"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области. Инвестиции в проект оцениваются в 700 миллиардов рублей, сообщил "Газпром".
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В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране. С учетом технологически связанного газохимического предприятия мы говорим о создании крупного современного промышленного кластера на северо-западе России.
— Алексей Миллер, российский экономистКоммерсантъ 13:45
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