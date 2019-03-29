Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»Российская газета 12:57

"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области. Инвестиции в проект оцениваются в 700 миллиардов рублей, сообщил "Газпром".
Читать в источнике
Алексей Миллер
В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране. С учетом технологически связанного газохимического предприятия мы говорим о создании крупного современного промышленного кластера на северо-западе России.
— Алексей Миллер, российский экономистКоммерсантъ 13:45

Подробнее о событии

Газпром собирается строить под Петербургом комплекс по переработке газа за 700 миллиардов

Фонтанка.Ру14:23

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Российская газета12:57

Крупнейший в России СПГ-комплекс построят в Усть-Луге

ФАН13:15

«Газпром» займется новым мегапроектом на Балтике

Коммерсантъ13:45

Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом

Взгляд.ру12:46

«Газпром» и «РусГазДобыча» объединят производство СПГ и этана на Балтике

Интерфакс12:23

«Газпром» построит СПГ-проект в Ленинградской обрасти

Finam.Ru12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Музыка

Новый клип группы Rammstein вызвал волну негодования в Германии

Обновлено в 03:28
Происшествия

В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Общество

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено в 14:47
Политика

Полиция применила резиновые пули на миллионном митинге в Алжире

Полиция в столице Алжира — одноименном городе Алжир — начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.
Обновлено в 13:17
Хоккей

Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»

Обновлено в 15:35
Политика

Конгрессмены получат отредактированный доклад Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр намерен предоставить конгрессу США отредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США.
Обновлено в 04:33
Автоспорт

Даниил Квят: плотность результатов создает возможности для всех

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в двух тестовых заездах показал результат на уровне Топ-10, отметил, что в середине пелетона "Формула-1" идет равная и очень упорная борьба и он рад быть ее частью.
Обновлено в 14:10
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Футбол

Манчестер Юнайтед - Уотфорд. Прогноз на матч АПЛ: «дьяволам» нужна исключительно победа

Манчестер Юнайтед МЮ перед паузой вылетел из кубка Англии и проиграл в АПЛ своему прямому конкуренту, Арсеналу, со счётом 0:2. В таблице первенства «дьяволы» находятся на пятой строчке, в двух очках отставания от «канониров».
Обновлено 27 марта в 01:08
Происшествия

Серийному пранкеру в США дали 20 лет тюрьмы

Прокурор требовал приговорить его к 25 годам тюрьмы, но адвокаты настояли на уменьшении срока.
Обновлено в 15:41
Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Политика

Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакуна

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Футбол

«Спартак» отправился на матч с «Ахматом» с Жиго

Утром 29 марта футболисты «Спартака» провели тренировку в Тарасовке, после чего отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Грозный на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 08:36
Происшествия

Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину

Обновлено в 14:14
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:12
Авто

Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией

Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Обновлено в 13:31
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

Беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе

Беспилотник США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 13:16
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95

Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Политика

В Конгресс США внесен законопроект о прямых выборах президента

На прошлой неделе Дональд Трамп выступил в поддержку коллегии выборщиков в ответ на призыв сенатора-демократа от штата Массачусетс Элизабет Уоррен ликвидировать нынешнюю систему и перейти к прямым выборам президента, напоминают "Вести FM".
Обновлено в 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное