«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»Российская газета 12:57

В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране. С учетом технологически связанного газохимического предприятия мы говорим о создании крупного современного промышленного кластера на северо-западе России.

"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области. Инвестиции в проект оцениваются в 700 миллиардов рублей, сообщил "Газпром".

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

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