Экономика
«Газпром» разработает новую дивидендную политикуFinam.Ru 10:27
"Газпром" разработает новую дивидендную политику, рассчитывает представить её до конца 2019 года. Об этом сообщила компания в коде конференции по результатам 1 квартала. "Продолжается консервативная финансовая стратегия", - отмечает эмитент.
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«Газпром» может начать выплату дивидендов до 50% от прибыли в течение трех лет
Rambler News Service11:09
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Политика
Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических пусках
Минобороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещается сотрудничество при космических пусках.
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Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧР
Во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин Чеховские медведи обыграли Спартак 32:31 (2ОТ).
Обновлено в 16:24
Гаджеты
Computex 2019: Почему ноутбуки для работы больше никому не нужны?
Ежегодная выставка достижений компьютерной индустрии — Computex-2019 еще не завершилась, но поскольку все премьеры и ключевые пресс-конференции прошли в первые два дня, мы уже смело можем подводить итоги.
Обновлено в 17:19
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Космос
Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня.
Обновлено в 17:43
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Meizu презентовал смартфон Meizu 16Xs с тройной камерой
Обновлено в 10:45
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Общество
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
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«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено в 12:08
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Политика
Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку
Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.
Обновлено в 11:05
Политика
Партия Зеленского намерена включить США в нормандский формат
Партия «Слуга народа», от которой участвовал в президентских выборах Владимир Зеленский, хочет включить США и Великобританию в нормандский формат (Россия, Франция, Германия и Украина) переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Космос
На телескопе James Webb завершена проверка аппаратуры на термоустойчивость
Проверка работы агрегатного отсека космического телескопа James Webb в различных температурных режимах завершена в испытательном центре корпорации Northrop Grumman в Редондо-Бич (штат Калифорния).
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Пентагон: Россия использует С-400 в Турции для сбора данных об F-35
Помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер заявила, что Россия поставляет зенитные ракетные комплексы С-400 в Турцию в том числе для сбора данных об американских самолетах F-35.
Обновлено в 15:08
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Транспорт
Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино
Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье
Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны»
На сцену "Детской Новой волны" Микелла Абрамова вышла со своим ровесником и большим другом – вторым победителем "Голоса" 11-летним Ержаном Максимом из казахского города Уральск.
Обновлено в 13:37
Авто
Российские продажи Lamborghini выросли в три раза
Как сообщает «Автостат», в апреле 2019 года в России было продано 20 автомобилей марки Lamborghini.
Обновлено в 09:36