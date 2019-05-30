Экономика
«Газпром» разработает новую дивидендную политикуFinam.Ru вчера в 10:27
"Газпром" разработает новую дивидендную политику, рассчитывает представить её до конца 2019 года. Об этом сообщила компания в коде конференции по результатам 1 квартала. "Продолжается консервативная финансовая стратегия", - отмечает эмитент.
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«Газпром» может начать выплату дивидендов до 50% от прибыли в течение трех лет
Rambler News Serviceвчера в 11:09
Газпром оценивает будущий уровень дивидендов в 50% от прибыли по МСФО как максимальный
Financial Oneвчера в 11:25
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева и подписал контракт с игроком
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что защитник Игорь Дивеев, выступавший в команде на правах аренды из "Уфы", стал игроком армейцев на полноценной основе.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали
Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Обновлено в 07:24
Политика
В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Музыка
Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Представитель пресс-службы мероприятия сообщил, что Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом в финале «Детской новой волны».
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
«Ливерпуль» назвал игроков, которые полетят на финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" огласил список из 23 футболистов, которые полетят на финал Лиги чемпионов в Мадрид.
Обновлено в 07:45
Кино
Съемки сериала «Ведьмак» завершены
Обновлено в 04:51
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Политика
Президент Сербии: российского дипломата избили намеренно
Полиция Косово избила российского дипломата Михаила Краснощекова намеренно.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин присвоил аэропортам имена великих россиян
Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Родители Дианы «На донышке» Шурыгиной разводятся
Ранее заявившая об изнасиловании и известная благодаря мему "На донышке" Шурыгина выложила в сеть снимок топлес.
Обновлено в 07:50
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Футбол
Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Марцинкевичу
"Суд постановил оставить в силе приговор в отношении Максима Марцинкевича и ряда других осужденных", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 06:08
Экономика
НТВ сообщил о новом «деле ЮКОСа» и выводе Ходорковским более $50 млрд
Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге.
Обновлено в 07:06
Политика
Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа
28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Lotus опубликовал тизер электрического гиперкара Type 130
Впервые анонсированный на автосалоне в Шанхае в апреле этого года, «Type 130» получил это прозвище как дань количеству всех различных «Type», которые Lotus представил в течение своей 71-летней истории.
Обновлено в 05:32