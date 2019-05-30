Экономика
«Газпром» разработает новую дивидендную политикуFinam.Ru 10:27
"Газпром" разработает новую дивидендную политику, рассчитывает представить её до конца 2019 года. Об этом сообщила компания в коде конференции по результатам 1 квартала. "Продолжается консервативная финансовая стратегия", - отмечает эмитент.
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«Газпром» может начать выплату дивидендов до 50% от прибыли в течение трех лет
Rambler News Service11:09
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Авто
На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х
Фактически новый MG Metro 6R4 выставят на торгах Silverstone Classic, которые пройдут с 26 по 28 июля этого года в Великобритании.
Обновлено в 09:06
Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков
В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено в 15:03
Авто
Гиперкар Pagani Huayra Dragon замечен на тестах
Итальянская компания приступила к испытаниям ограниченной версии своей модели на гоночной трассе.
Обновлено в 01:47
Происшествия
На внешней стороне КАД автомобиль сбил женщину
Сегодня, 30 мая, около 19:15 в Пушкинском районе на внешней стороне КАДа мужчина на отечественном автомобиле LADA совершил наезд на пешехода не зоны пешеходного перехода.
Обновлено в 13:40
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Культура
Юбилей ВДНХ отметят фестивалями, выставками и концертами
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
ЛНР отбила атаку украинской ДРГ
Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено вчера в 13:25
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Технологии
Высокие технологии распределят между бизнесом
Правительство РФ предложило крупнейшим российским компаниям подписать соглашения о намерениях, которые позволят им стать ведущими участниками мероприятий по развитию в стране высокотехнологичных отраслей, сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию технологий в области искусственного интеллекта в четверг.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие
Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Ил-80 и Ил-82 относят к самолетам «Судного дня» потому, что они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
Обновлено в 11:44
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Общество
Чеченский судья подал иски к российским СМИ на 60 миллионов рублей
Судье Заводского районного суда Грозного Игорю Дауркину не понравились сообщения о том, что решение о списании 9-ти миллиардов рублей долгов за газ с жителей республики принял именно он.
Обновлено в 14:29
Наука
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный
Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма»
Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке
"Удивленная странным запугиванием, женщина на секунду впала в замешательство, но вскоре после этого заметила, что на конце палочки знаменитого леденца была большая игла", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:59
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул»
Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул", информирует Интерфакс.
Обновлено в 07:57
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04