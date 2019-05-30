Экономика

«Газпром» разработает новую дивидендную политикуFinam.Ru вчера в 10:27

"Газпром" разработает новую дивидендную политику, рассчитывает представить её до конца 2019 года. Об этом сообщила компания в коде конференции по результатам 1 квартала. "Продолжается консервативная финансовая стратегия", - отмечает эмитент.
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«Газпром» готовит новую дивидендную политику

Ведомостивчера в 15:00

«Газпром» разработает новую дивидендную политику

Finam.Ruвчера в 10:27

«Газпром»: планка в 50% от прибыли по МСФО по дивидендам скорее будет максимальной

Финмаркетвчера в 11:35

«Газпром» может начать выплату дивидендов до 50% от прибыли в течение трех лет

Rambler News Serviceвчера в 11:09

«Газпром» признал, что дивиденды могут быть ниже 16,61 руб. на акцию

Интерфаксвчера в 10:57

«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику

ТАССвчера в 10:23

Честное дивидендное

Коммерсантъвчера в 15:58
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Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

Обновлено в 03:08
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Финансы

Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая

Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.
Обновлено в 05:26
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео

На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами.
Обновлено в 04:43
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Политика

Кремль оценил новую методику опроса ВЦИОМа о доверии Путину

Рейтинг президента формируется на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности, а «все остальное вторично», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Экономика

Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками

На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Политика

Зеленский уволил главу следственного управления СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован

Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено вчера в 20:24
Футбол

Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона

Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США

Поиск политического решения по урегулированию сирийского конфликта остается для США приоритетным, заявил государственный секретарь Штатов Майк Помпео.
Обновлено в 06:26
Космос

НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях

Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

В Нижнем Тагиле двое рабочих «Водоканала» погибли в колодце

Обновлено в 04:48
Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:56
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество

Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Политика

Россия предложила Японии отказаться от виз

Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Гаджеты

HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа

Обновлено вчера в 12:21
Кино

Умер знаменитый кот Лео из фильма «Кладбище домашних животных»

Кот Лео, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Кладбище домашних животных», скончался после тяжёлой болезни.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В ФСБ сообщили о двух возбуждённых после операции под Владимиром делах

ФСБ России возбудила два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области 22 мая, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Галкин отдохнул на природе с женой и детьми

Юморист предался "русской тоске" Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Аллы Пугачевой появилось видео с участием ее младших наследников Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:06
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
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