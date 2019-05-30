Экономика
«Газпром» разработает новую дивидендную политикуFinam.Ru вчера в 10:27
"Газпром" разработает новую дивидендную политику, рассчитывает представить её до конца 2019 года. Об этом сообщила компания в коде конференции по результатам 1 квартала. "Продолжается консервативная финансовая стратегия", - отмечает эмитент.
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«Газпром»: планка в 50% от прибыли по МСФО по дивидендам скорее будет максимальной
Финмаркетвчера в 11:35
«Газпром» может начать выплату дивидендов до 50% от прибыли в течение трех лет
Rambler News Serviceвчера в 11:09
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Финансы
Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая
Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.
Обновлено в 05:26
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами.
Обновлено в 04:43
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Политика
Кремль оценил новую методику опроса ВЦИОМа о доверии Путину
Рейтинг президента формируется на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности, а «все остальное вторично», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США
Поиск политического решения по урегулированию сирийского конфликта остается для США приоритетным, заявил государственный секретарь Штатов Майк Помпео.
Обновлено в 06:26
Космос
НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях
Обновлено вчера в 20:02
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество
Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Политика
Россия предложила Японии отказаться от виз
Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Гаджеты
HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа
Обновлено вчера в 12:21
Кино
Умер знаменитый кот Лео из фильма «Кладбище домашних животных»
Кот Лео, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Кладбище домашних животных», скончался после тяжёлой болезни.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В ФСБ сообщили о двух возбуждённых после операции под Владимиром делах
ФСБ России возбудила два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области 22 мая, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Галкин отдохнул на природе с женой и детьми
Юморист предался "русской тоске" Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Аллы Пугачевой появилось видео с участием ее младших наследников Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:06