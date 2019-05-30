Экономика
«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политикуТАСС 10:23
"Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга. В ней отмечается, что в этом году холдинг планирует заплатить рекордные дивиденды - 16,61 рубля на акцию за 2018 год.
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Культура
Роулинг опубликует четыре новые электронных книги о мире Гарри Поттера
Британская писательница Джоан Роулинг опубликует в интернете четыре новые книги о Гарри Поттере.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Рособрнадзор призвал родителей не пускать на ЕГЭ больных детей
Рособрнадзор призвал родителей школьников не отпускать детей на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) при плохом самочувствии.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
Обновлено в 06:07
Экономика
«Аэрофлот» потратит 4,6 млрд рублей на обслуживание самолетов SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила тендер на техническое обслуживание лайнеров SSJ100, максимальная цена закупки — 4,6 млрд рублей.
Обновлено в 11:40
Происшествия
«Аэрофлот» обвинили в катастрофе SSJ
Обновлено вчера в 08:32
Интернет
В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы
Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Зеленский просит Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Президент Украины обратился в Верховную раду с просьбой рассмотреть вопрос об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:25
Общество
На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге
К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.
Обновлено в 09:43
Общество
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за костры в лесу
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным статистики причинами лесных пожаров в 80 процентах случаях становится человеческий фактор.
Обновлено в 10:24
Футбол
Серхио Рамос решил остаться в «Реале»
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
На Прудбое продемонстрировали новейший военный тягач
На полигоне Прудбой в рамках учено-методического сбора с руководящим составом техобеспечения автобронетанковых служб, органов материально-технического обеспечения ВС РФ впервые продемонстрировали новейший военный тягач, сообщил ИА «Новый день» начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.
Обновлено в 03:14
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Обновлено в 07:16
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes
Арбитражный суд Москвы постановил признать банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes.
Обновлено в 09:07
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Общество
В Екатеринбурге показали, как выглядела бы набережная после постройки храма
Куратор проекта строительства храма в Екатеринбурге – Фонд святой Екатерины – представил возможный вид набережной в центре города, если бы собор решили возводить в сквере, против чего протестовали местные жители.
Обновлено в 09:43
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Вместо парадного входа в парк — частная клиника. УГМК открыла новое отделение в долгострое
Участок получила компания «Интерсервис» для строительства на этом месте кафе с детским залом, которое должно было стать также парадным входом в парк.
Обновлено в 12:04
Политика
Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на Курилах
Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.
Обновлено в 09:59
Общество
Лоза назвал дураками критикующих Макаревича фанатов
Критиковать лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича за решение выступить у стен Кремля в День России могут только дураки, заявил музыкант Юрий Лоза.
Обновлено в 10:00
Политика
Россиянка займет должность главы штаб-квартиры ООН в Женеве
Гражданка России займет должность главы штаб-квартиры ООН в Женеве, сообщает офис генсека ООН.
Обновлено в 12:20
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Наука
Европейцы представили модель гиперзвукового высотного авиалайнера
Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте.
Обновлено в 09:29