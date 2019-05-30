Экономика

«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политикуТАСС 10:23

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"Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга. В ней отмечается, что в этом году холдинг планирует заплатить рекордные дивиденды - 16,61 рубля на акцию за 2018 год.
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«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику

ТАСС10:23

ГАЗПРОМ: КОМПАНИЯ НЕ ПЛАНИРУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ОРИЕНТИР В 50% ПО МСФО КАК МИНИМУМ ДЛЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ

Financial One10:51

«Газпром» разработает новую дивидендную политику

Finam.Ru10:27

«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику

ПРАЙМ10:13
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