Экономика
«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политикуТАСС 10:23
"Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга. В ней отмечается, что в этом году холдинг планирует заплатить рекордные дивиденды - 16,61 рубля на акцию за 2018 год.
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Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Футбол
Серхио Рамос решил остаться в «Реале»
Обновлено в 09:50
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Авто
Российский завод Haval запускает серийное производство
Первой моделью российского производства станет новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, как классная руководительница отреагировала на нападение подростка на класс в Вольске.
Обновлено в 08:53
Авто
Обновленный кроссовер Lexus RX представлен официально
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
В МВФ объявили о завершении работы миссии в Киеве
Отмечается, что МВФ одобрил денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику Украины и подтвердил готовность вернуться в Киев после досрочных выборов в Раду, которые определят дальнейшие приоритеты правительства страны.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Политика
Российского посла вызвали в МИД Польши
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в Варшаве Сергея Андреева из-за информационных стендов, установленных на месте катастрофы самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Кино
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов»
"Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.
Обновлено в 10:14
Финансы
На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей
В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04
Игры
Death Stranding выйдет в ноябре
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Чеченского киллера оправдали после заступничества Кадырова
Свердловский суд вынес оправдательный приговор чеченцу Мовсуру Хасаеву, которого обвиняли в убийстве криминального авторитета в Екатеринбурге.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Неизвестный поджег себя у Белого дома
Неизвестный мужчина поджег себя в парке у Белого дома. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Секретной службы США.
Обновлено в 08:43
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
Ливень с грозой и градом, о котором предупреждали Гидрометцентр и МЧС утром 30 мая, достиг центральных районов столицы.
Обновлено в 09:32
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 09:35
Транспорт
В России изменились цены на билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Общество
«Магнит» начал тестировать в Краснодаре доставку продуктов
Компания "Магнит" начала тестировать в Краснодаре доставку различных продуктов, сообщается на сайте ретейлера.
Обновлено в 10:01
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег
Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.
Обновлено в 08:20