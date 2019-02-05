Финансы
«Газпром» разместит евробонды с ориентиром доходности 5,5–5,6%Коммерсантъ 03:52
«Газпром» в среду планирует разместить евробонды на семь лет, номинированные в долларах. Ориентир их доходности составляет 5,5–5,625% сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Обновлено в 05:12
Происшествия
Арест Мамаева и Кокорина продлили на два месяца
В Тверском районном суде Москвы закончилось судебное заседание по вопросу продления срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также младшему брату Александра Кириллу и их общему другу Александру Протасовицкому.
Обновлено в 10:55
Авто
BMW отзывает почти 30 тысяч автомобилей в России
Немецкий концерн BMW отзывает 28,631 тыс. автомобилей различных моделей, реализованных в России.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Опубликованы первые кадры обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле
Первые кадры обрушения восьмиэтажного здания в стамбульском районе Картал опубликовал местный телеканал NTV.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Москве подозреваемый сбил пытавшегося его задержать полицейского
Водитель, скрываясь от правоохранителей на легковом автомобиле на юге Москвы, наехал на полицейского, объявлен план «Перехват», сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 13:51
Общество
Космонавты из ОАЭ прошли в подмосковном лесу тренировки по выживанию
Двое космонавтов из ОАЭ, проходящих тренировки в Центре подготовки космонавтов, приступили к выживанию в подмосковном лесу, говорится в видео телестудии "Роскосмоса", опубликованном в YouTube.
Обновлено в 14:42
Авто
Новая Toyota Corolla будет представлена в России в единственной версии
Японская автомобилестроительная компания Toyota представит в России модель Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. В компании уверены, что новое поколение автомобиля догнало по техническим характеристикам модель Camry.
Обновлено в 14:11
Происшествия
К псковской журналистке пришли с обысками из-за оправдания терроризма
Правоохранители пришли с обыском домой к псковской журналистке Светлане Прокопьевой, сообщает в своем Telegram-канале газета «Псковская губерния», которую ранее возглавляла Прокопьева.
Обновлено в 09:48
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы
Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Кино
Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»
Одним из наиболее известных фильмов Ворличека является картина «Три орешка для Золушки» (1973), основанная на сказке братьев Гримм в переложении чешской писательницы Божены Немцовой.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Три подростка отравились в бассейне фитнес-клуба в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде с признаками отравления госпитализировали трех несовершеннолетних, которым стало плохо во время посещения бассейна в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте главного управления Следственного комитета (СК) по региону.
Обновлено в 12:35
Технологии
«Медуза» обнаружила «ВКонтакте» алгоритм, который автоматически удаляет признанные экстремистскими картинки
В социальной сети «ВКонтакте» существует алгоритм, который автоматически удаляет контент, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов Минюста.
Обновлено в 13:56
Космос
Ученые НАСА признали 2018 год четвертым самым жарким в истории
Обновлено в 13:06
Энергетика
В Босфоре застряли российские и казахстанские танкеры с нефтью
Около 55 танкеров застряли при проходе через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 15:06
Гаджеты
Новые Emoji появятся в течении этого года
Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года.
Обновлено в 02:02
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа
В середине января ракета разорвалась в незаселенной местности. В ответ израильские истребители нанесли удары по объектам группировки ХАМАС.
Обновлено в 14:59
Наука
Ученые определили, когда кенгуру научились прыгать
Предки современных кенгуру научились прыгать около 20 млн лет назад. Об этом сообщается в результатах исследований шведских ученых.
Обновлено в 14:46
Спорт
Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов
Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 05:05
Экономика
«Роснано» может стать акционером Tesla
Если сделка завершится успешно, то «Роснано» может стать миноритарным акционером Tesla, сообщает источник ТАСС.
Обновлено в 02:36
Общество
Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике
Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Из воинской части на Украине украли американскую военную технику
На Украине открыто уголовное производство по факту хищения семи тепловизионных прицелов и восьми приборов ночного видения, переданных ранее США для одной из воинских частей Львовской области.
Обновлено в 08:23
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Гаджеты
Озвучена цена смартфона Honor 10 Lite в России
Обновлено в 11:53
Авто
Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах
Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").
Обновлено в 10:17
Наука
Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру
Обновлено в 11:11