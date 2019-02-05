Финансы
«Газпром» разместит евробонды с ориентиром доходности 5,5–5,6%Коммерсантъ 03:52
«Газпром» в среду планирует разместить евробонды на семь лет, номинированные в долларах. Ориентир их доходности составляет 5,5–5,625% сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Авто
BMW отзовет почти 30 000 автомобилей в России
Официальный представитель автопроизводителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил о добровольном отзыве 28 631 автомобилей в России.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 07:41
Авто
Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост
Рост продаж новых автомобилей в России в 2019 году продолжает тенденцию минувшего года.
Обновлено в 11:00
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы
Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Авто
Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором
Компания Toyota раскрыла детали о новом седане Corolla, который на российском рынке появится в продаже в 2019 году.
Обновлено в 11:02
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Наука
Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру
Обновлено в 11:11
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Нижнем Новгороде десять человек отравились хлором в бассейне
По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, 6 февраля на пульт дежурного станции скорой помощи Нижнего Новгорода поступило сообщение от врача фитнес-клуба на улице Горького о предположительном ингаляционном отравлении хлором посетителей бассейна.
Обновлено в 11:51
Общество
Ульяновских школьников пытались накормить вафлями с червями
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в вафлях, которые предназначались для питания школьников, были обнаружены мучные черви.
Обновлено в 08:15
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Происшествия
«Нант» требует у «Кардиффа» деньги за Салу
Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
В Венесуэле конфисковали партию оружия из США
Обновлено в 08:54
Космос
NASA перенесло полет корабля Crew Dragon к МКС
Обновлено в 11:43
Происшествия
На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв
Обновлено в 10:14
Экономика
Рост цен после повышения НДС ускорился до 5%
Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду.
Обновлено в 08:15
Политика
Служба гражданства и иммиграции США закрывает офис в Москве
По данным агентства, ведомство прекратит работу в столице России с 28 февраля. Как отмечается, офис службы будет закрыт 29 марта.
Обновлено в 13:40
Транспорт
Железнодорожный обход Краснодара торжественно открыт
Железнодорожный обход Краснодара открыт 6 февраля: в церемонии открытия грузового движения в объезд краевого центра на участке Козырьки — Гречаная приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, губернатор края Вениамин Кондратьев, президент ОАО РЖД Олег Белозеров.
Обновлено в 13:23
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Происшествия
Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет
Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего режима до 13 лет строгого хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у различных российских банков, — всего 12 человек.
Обновлено в 08:57
Экономика
В России появятся три генетических центра мирового уровня
Три генетических центра мирового уровня общей стоимостью 12,2 млрд рублей появятся в России в рамках программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 11:33
Экономика
В меню ресторанов McDonald’s в России может появиться пиво
В меню российских ресторанов сети McDonald's может появиться пиво. Об этом рассказал глава российского филиала компании Марк Карена.
Обновлено в 12:20
Авто
Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq
Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Неизвестный наехал на полицейского в Москве
Как отмечается, в Москве объявлен план перехват. При этом неизвестный наехал полицейскому на ногу.
Обновлено в 12:53
Авто
LADA Granta в январе стала самой продаваемой моделью в России
Обновлено в 04:44
Интернет
Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей
Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Москве спасли застрявшую на льдине лису
В районе Павелецкой набережной Москвы-реки спасатели вытащили со льдины лисицу с повреждённой лапой.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Суд в Орле приговорил датчанина из «Свидетелей Иеговы» к шести годам
Гражданин Дании Деннис Кристенсен приговорен к шести годам колонии по обвинению в экстремизме.
Обновлено в 06:08