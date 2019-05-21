Экономика

«Газпром» растет на 2% на утвержденных дивидендахFinam.Ru 05:34

"Газпром" снова растет, на 12:30 мск цена составляет 205,28 руб. (+2,27%).
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«Газпром» вдвое увеличивает дивиденды своим акционерам. За 2018 год они получат почти 400 млрд рублей

Фонтанка.Ру05:57

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля 2011 года

Интерфакс05:33

Адыгейская ГРО не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2018г из-за убытка

Интерфакс - Россия04:26

«Газпром» ломает лед

Finam.Ru08:40

АКЦИИ ГАЗПРОМА ВОССТАНОВИЛИ УРОВНИ ИЮЛЯ 11Г, ПОДНЯВШИСЬ НА 2,3% ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ О ДИВИДЕНДАХ

Financial One05:27

«Газпром газораспределение Уфа» направит на дивиденды 25% от чистой прибыли за 2018 год

Коммерсантъ Уфавчера в 08:05
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Здоровье

Сидячий образ жизни увеличивает риск проблем с сердцем у женщин

Обновлено в 01:19
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика

Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания.
Обновлено в 07:31
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Запертого в доме истощенного медвежонка спасли в Ростовской области

В селе Кулешовка Азовского района полицейские спасли запертого в доме медвежонка.
Обновлено в 06:52
Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой

Обновлено в 07:29
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике

Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика

Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России

Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Политика

Песков рассказал о планах Путина по отдыху в Туве

Обновлено в 06:08
Транспорт

Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве

Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Политика

В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ

Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Происшествия

Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Финансы

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.
Обновлено в 05:39
Политика

Принят закон об электронном голосовании

В рамках Единого дня голосования 8 сентября в столице планируется еще один эксперимент - закон о нем также принят Госдумой.
Обновлено в 08:05
Экономика

С 2021 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда

После пересмотра потребительской корзины 1 января 2021 года вырастет минимальная размер оплаты труда в России.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

Москва оказалась среди лидеров в России по хамству

Всего в рейтинг включены 27 городов. На первом месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Политика

Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Общество

Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Политика

Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Политика

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Музыка

Дягилевский фестиваль переносится в Париж

Как сообщили организаторы международного Дягилевского фестиваля музыкальный форум панирует провести в Париже в 2021 году.
Обновлено в 00:16
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