Энергетика

«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осеньюРоссийская газета вчера в 10:52

Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре. Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на пресс-конференции перед открытием форума "Петербургский диалог".
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Россия надеется осенью согласовать с Данией маршрут «Северного потока — 2»

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на заявку по "Северному потоку-2", заявил в четверг председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.
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