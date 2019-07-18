БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на заявку по "Северному потоку-2", заявил в четверг председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

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Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре. Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на пресс-конференции перед открытием форума "Петербургский диалог".

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