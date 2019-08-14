Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.

с чего всё началось

"Газпром" попросил у правительства страны более 2 трлн рублей на проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проекты

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