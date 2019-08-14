Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.

с чего всё началось

Строительство обоих объектов планируется на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой. Глава «Газпрома» Алексей Миллер просит присвоить проектам статус «имеющих общегосударственное значение для экономики». Стоимость обоих проектов оценивается в 2,3 трлн рублей.

«Газпром» просит у правительства России 1 трлн рублей на два проекта

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