Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.

с чего всё началось

Строительство обоих объектов планируется на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой. Глава «Газпрома» Алексей Миллер просит присвоить проектам статус «имеющих общегосударственное значение для экономики». Стоимость обоих проектов оценивается в 2,3 трлн рублей.

«Газпром» просит у правительства России 1 трлн рублей на два проекта

Политика «Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28% Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Общество В России проведут эксперимент по маркировке кресел-колясок Добровольный эксперимент по маркировке медицинских кресел-колясок проведут в России с 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующее постановление правительства от 7 августа.

Игры 1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II Разработчики King's Bounty II указали, что в игре будет нелинейное повествование — действия игрока будут влиять на сюжет.

Энергетика Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом» В отчете российского газового холдинга "Газпром" по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Шоу-бизнес «Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу» Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».

Политика В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.

Общество Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми 37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.

Культура Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне Игорь Чайка, предприниматель и младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, выступил генеральным продюсером короткометражного фильма «Архангел Михаил», следует из описания 12-минутного ролика, опубликованного на канале StarPro в YouTube 13 августа.

Футбол «Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".

Экономика В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.

Футбол Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном» Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.

Происшествия В Подмосковье один человек погиб в крупном ДТП Пять машин столкнулись в Подольском городском округе Подмосковья, один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.

Религия Православные пензенцы отмечают Медовый Спас Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.

Технологии Мошенники изобрели новый способ снятия средств со счетов владельцев Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Футбол Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.

Наука Солнечная электроэнергия в Китае стала дешевле обычной По оценкам Международного энергетического агентства, к 2050 году солнечные батареи дадут человечеству одну шестую всей электроэнергии и станут одним из основных источников электричества.