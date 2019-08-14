Экономика

«Газпром» просит у правительства России 1 трлн рублей на два проектаREGNUM 10:17

Строительство обоих объектов планируется на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой. Глава «Газпрома» Алексей Миллер просит присвоить проектам статус «имеющих общегосударственное значение для экономики». Стоимость обоих проектов оценивается в 2,3 трлн рублей.
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с чего всё началось

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.
Ведомости01:16

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«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты

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«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике

Коммерсантъ02:59

Глава «Газпрома» попросил у кабмина деньги на два проекта на Балтике

News.ru05:20

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

РБК03:41

«Газпром» попросил у России триллион рублей

Lenta.ru08:40

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Ведомости01:16
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