Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»РБК 07:55
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
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Политика
Премьер Швеции пошутил об отношениях с Россией
Премьер-министр Швеции Стефан Левен шутливо высказался об истории отношений с РФ, вспомнив строки из "Медного всадника" Александра Пушкина.
Обновлено в 08:58
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Авто
Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка
«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работу
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Обновлено в 08:51
Авто
Toyota показала тизер нового Toyota Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Новороссийске силовики сорвали праздничное богослужение баптистов
В Новороссийске 7 апреля группа из представителей горадминистрации, полиции, ФСБ и казаков ворвалась в частное домовладение, где проходило праздничное богослужение баптистов в честь Благовещения.
Обновлено в 08:25
Футбол
В Лиге чемпионов стартует раунд четвертьфиналов
Завтра, 10 апреля, первые четвертьфинальные матчи сыграют амстердамский «Аякс» и туринский «Ювентус», а также «Манчестер Юнайтед», на кураже обыгравший «ПСЖ», примет на «Олд Траффорде» испанскую «Барселону».
Обновлено в 09:31
Культура
Стартовал перекрестный год культуры и туризма России и Турции
На этот Год запланирована большая программа, призванная рассказать россиянам о Турции как о сокровищнице культуры, а не только стране пляжного отдыха.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Киберфутболисты «Динамо» и «Локомотива» вошли в состав сборной России по интерактивному футболу
Антон Klenoff Кленов («Динамо») и Роберт Ufenok77 Фахретдинов («Локомотив») будут защищать цвета сборной России на международном турнире FIFA eNations Cup 2019.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Киркоров публично оправдался за Пугачеву
Певица не явилась на собственный юбилейный трибьют 6 апреля в многотысячном зале "Крокус Сити Холла" состоялся уникальный юбилейный трибьют Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Жертвами столкновений в Ливии стали более 50 человек
Обновлено в 02:23
Политика
Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике
Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Политика
Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года
Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
Обновлено в 09:25
Экономика
В России зафиксирован рекордный отток зарубежных инвестиций
В 2018 году Центральный банк России зафиксировал рекордный отток прямых инвестиций в уставной капитал российских компаний нефинансового сектора экономики.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Сети появилась база данных пациентов подмосковной скорой помощи
В пресс-службе департамента города Москвы обратили внимание на то, что в опубликованных данных указаны областные подстанции скорой помощи.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
В Японии пропал с радаров истребитель F-35
Истребитель нового поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.
Обновлено в 09:08