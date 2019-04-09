Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»РБК 07:55

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
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Газпром уложил 40% «Северного потока – 2» по дну Балтийского моря

Взгляд.ру07:58

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

РБК07:55

Уложено 40% «Северного потока - 2»

Finam.Ru06:44

«Северный поток — 2» построен на 40%, заявили в «Газпроме»

РИА Новости07:06

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 40%

РЕН ТВ06:56

Nord Stream 2 построила 40% «Северного потока — 2»

Rambler News Service06:38

«Северный поток - 2» построен на 40%, заявили в «Газпроме»

Газета.Ru07:18
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Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»

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Лидер оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бенни Ганц не стал дожидаться результатов парламентских выборов в Израиле и выступил с победной речью, назвав себя будущим премьер-министром страны.
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Происшествия

В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв

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Космос

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Новый сеанс поиска гравитационных волн на паре американских установок LIGO и европейской антенне Virgo начался 1 апреля.
Обновлено в 14:39
Наука

Вызванное глобальным потеплением нашествие гусей помогает арктическим экосистемам

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Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
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Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

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В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.
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Мигрантов в России стало меньше

Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.
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Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
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Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным

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