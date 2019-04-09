Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»РБК 07:55
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
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Политика
Путин назвал поправившего его переводчика бандитом
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".
Обновлено в 11:50
Энергетика
Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Кокорин: вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде, на котором рассматриваются его дело и дело полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по обвинению в избиении нескольких человек в центре Москвы.
Обновлено в 13:12
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин пошутил в Петербурге про поведение финских туристов
Президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обсудили поведение финских туристов в России, передает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Минобороны защитит россиян от комаров
Специалисты Минобороны РФ разработали модель подворотничка, которая может повысить боеспособность вооружённых сил, стало известно News.ru.
Обновлено в 01:14
Политика
Генпрокурор США может обнародовать доклад Мюллера в течение недели
Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что планирует обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в течение недели.
Обновлено в 12:46
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено в 01:43
Политика
Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине
Британского премьера Терезу Мэй, приехавшую в Берлин на переговоры по Brexit, не встретили у автомобиля.
Обновлено в 12:28
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%
Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено в 13:04
Футбол
Киберфутболисты «Динамо» и «Локомотива» вошли в состав сборной России по интерактивному футболу
Антон Klenoff Кленов («Динамо») и Роберт Ufenok77 Фахретдинов («Локомотив») будут защищать цвета сборной России на международном турнире FIFA eNations Cup 2019.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Финансы
Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб. за доллар.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка
Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Авто
Toyota опубликовала тизер нового внедорожника Highlander
Японский автоконцерн Toyota вскоре выпустит новую генерацию внедорожника Highlander.
Обновлено в 12:21
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Хоккей
ЦСКА — СКА 2:0 (2-й период)
Обновлено в 11:38
Единоборства
Садулаев и Садулаев вышли в финал Чемпионата Европы
Обновлено вчера в 15:44
Космос
Индия не смогла вывести сделанные в Литве спутники на расчетную орбиту
Индийская ракета-носитель PSLV-C45 вывела два изготовленных в Литве малых технологических спутника на более низкую орбиту, чем планировалось ранее, 8 апреля сообщила пресс-служба компании NanoAvionics.
Обновлено в 09:05
Политика
Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Обновлено в 01:18
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13