Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»РБК 07:55
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Гаджеты
Флагманский смартфон OnePlus 7 показали на новых рендерах
В сеть утекли новые рендеры флагманского смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 02:04
Футбол
Мостовой и Карпин находятся в тройке лидеров в голосовании на звание лучшего игрока «Сельты»
На втором месте идет Мостовой (более 4 тысяч голосов). Карпин замыкает первую тройку голосования (почти 2 тысячи голосов).
Обновлено в 06:09
Политика
На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина
Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.
Обновлено в 07:39
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Политика
Путин пошутил про финских туристов в Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В Тульской области появится первый в стране центр управления
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что создаваемый центр позволит улучшить качество управления в таких сферах, как промышленность, здравоохранение, образование и др.
Обновлено в 07:11
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Космос
Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян
Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Общество
Генпрокуратура отчиталась о противодействии экстремизму в интернете
"Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет", - подчеркивается в докладе.
Обновлено в 04:25
Политика
Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в «Роскосмосе»
Напомним, прокурорская проверка выявила масштабные хищения в "Роскосмосе" и некоторых компаниях, принадлежащих "Ростеху".
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Культура
Жванецкий прервал свои выступления из-за травмы руки
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий как минимум на месяц прерывает свои концерты, рассказал его директор Олег Сташкевич.
Обновлено в 08:36
Наука
Доказано существование новой формы вещества
Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено в 05:09
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Экономика
На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации
Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
На Украину летят десантники США
Посол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook сообщил о том, что на Украину летят американские десантники.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Экономика
Россия планирует занять 40% мирового СПГ-рынка
К 2035 году Россия планирует производить и экспортировать 100−140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 05:53
Спорт
Из Японии с золотом: Алина Загитова только сегодня вернулась в Россию
Олимпийская чемпионка 2018 года в Корее, чемпионка мира Сайтамы Алина Загитова вернулась в Россию из Страны восходящего солнца.
Обновлено в 02:30
Транспорт
Стоимость проезда по М-4 «Дон» вырастет с 15 апреля
Стоимость проезда по платным участкам вырастет также и на трассах М-3 «Украина» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург».
Обновлено в 01:45
Происшествия
Начальнику СвЖД продлили домашний арест
Обновлено в 08:46
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40