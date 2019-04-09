Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»РБК 07:55

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
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«Северный поток — 2» построен на 40%, заявили в «Газпроме»

РИА Новости07:06

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

РБК07:55

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Газета.Ru07:18

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Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
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В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий как минимум на месяц прерывает свои концерты, рассказал его директор Олег Сташкевич.
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Доказано существование новой формы вещества

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Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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Стоимость проезда по платным участкам вырастет также и на трассах М-3 «Украина» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург».
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