Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»РБК вчера в 07:55

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
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Газпром уложил на дно Балтийского моря почти 1 тыс. км труб

REGNUM01:22

Газпром уложил 40% «Северного потока – 2» по дну Балтийского моря

Взгляд.рувчера в 07:58

Nord Stream 2 построила 40% «Северного потока — 2»

Rambler News Serviceвчера в 06:38

«Северный поток - 2» построен на 40%, заявили в «Газпроме»

Газета.Ruвчера в 07:18

«Северный поток — 2» построен на 40%, заявили в «Газпроме»

РИА Новостивчера в 07:06

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

РБКвчера в 07:55

Уложено 40% «Северного потока - 2»

Finam.Ruвчера в 06:44
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика

Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию

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Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

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Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
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Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
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Культура

Жванецкий прервал выступления из-за перелома руки

Писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий, которому 6 марта исполнилось 85 лет, как минимум на месяц прервал свои выступления из-за травмы руки.
Обновлено вчера в 08:22
Авто

Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander

Новость о дебюте модели Toyota Highlander четвертого поколения сообщила пресс-служба японской компании, сопроводив анонс оригинальным тизером.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 10:40
Путешествия

Самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым дешевым пляжным туром на майские праздники в 2019 году стал Крым.
Обновлено вчера в 06:37
Армия и оружие

Премьер Пакистана о деле F-16: правда всегда побеждает

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пакистанский премьер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» отметил, что «правда всегда побеждает, поэтому ее лучше придерживаться в политике».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 14:47
Наука

Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости

Специалисты отмечают, что в чесноке есть соединения, называемые аллил сульфиды.
Обновлено вчера в 10:40
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НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

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Авто

Старые масл-кары против новых – кто кого?

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Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
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Треть зданий столичных поликлиник модернизируют в ближайшие годы

Треть зданий столичных поликлиник планируют комплексно модернизировать.
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Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика

Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Технологии

Мечта гика. Высокотехнологичный рюкзак оснастили сканером отпечатков пальцев, подсветкой снаружи и внутри

Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России

Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие

Украинские десантники получили подарок от США

Украинцы получили очередную подачку от американцев: сегодня, 9 апреля, в Одессу из США прибыла крупная партия военных внедорожников HMMWV.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В Краснодарском крае полиция выявила 13,5 т замороженной рыбы

Обновлено в 00:59
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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Культура

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Компания Huawei готовится к премьере смартфона Honor 20 Pro

Обновлено 08 апреля в 09:14
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Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке

Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:04
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Нерождённому ребёнку удалось спасти жизнь матери

Обновлено вчера в 01:58
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