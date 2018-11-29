Экономика
«Газпром» проложил 300 км труб «Северного потока-2»
«Газпром» проложил 300 км труб «Северного потока-2»Комсомольская правда14:24
Особое внимание на заседании уделили подготовительным процедурам по укладке трубопровода на российской территории. «Правлению поручено продолжить работу по реализации проекта «Северный поток - 2» для ввода его в эксплуатацию в установленный срок», - отметили в ПАО «Газпром».
Комсомольская правда14:24
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Энергетика
Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали
Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
Обновлено в 15:13
Экономика
Евтушенков передал своему сыну Феликсу 2,5% акций «Системы»
Основной бенефициар и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков передал своему сыну Феликсу 2,5% акций корпорации, снизив свою долю до 59,203%, говорится в сообщении АФК.
Обновлено в 13:58
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:42
Энергетика
В ФАС заявили, что цены на независимых и крупных АЗС отличаются на 4%
По информации РБК, власти разрешили независимым АЗС продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен.
Обновлено в 14:45
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 10:38
Экономика
В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon
Федеральное ведомство Германии по надзору за деятельностью картелей начало расследование в отношении американской компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в стране и одновременно крупнейшей площадкой для других игроков рынка.
Обновлено в 16:01
Экономика
Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС работает с перебоями
ФНС постоянно проверяет работу личного кабинета и доля отказов при входе не превышает 0,2%, говорит представитель службы: мы подготовились к пиковым датам – дополнительно увеличили пропускную способность по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 14:28
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа.
Обновлено в 12:14
Экономика
Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей
Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле.
Обновлено в 11:56
Экономика
Парламент Северной Осетии принял в I чтении проект бюджета-2019
Парламент Северной Осетии принял в четверг в первом чтении бюджет республики на 2019 год с дефицитом 53,8 млн рублей, сообщил заместитель министра финансов региона Алан Дзагоев.
Обновлено в 11:03
Экономика
Минсельхоз повысил прогноз урожая пшеницы в 2018 году до 70 млн тонн
Предыдущий прогноз по урожаю пшеницы в России в 2018 году составлял 69,3 млн т. "Минсельхоз повысил прогноз по сбору пшеницы в 2018 году в весе после доработки до 70 млн т. При этом прогноз по урожаю зерна в весе после доработки сохраняется на уровне 110 млн т", - отмечает Минсельхоз.
Обновлено в 10:10
Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 15:52
Экономика
Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов
Мусор в списке Белоусова "Еврохим" Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и "готов транслировать его по стране", то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах.
Обновлено в 10:42
Экономика
Почему Газпромбанк скрыл долги иностранных заемщиков на 1 трлн руб
По состоянию на 1 апреля крупнейшими должниками Газпромбанка были резиденты Кипра (243,5 млрд руб.), далее шли Австрия (93,9 млрд руб.) и офшор Гернси (53,5 млрд руб.). 29 млрд руб. требований приходилось на Узбекистан, 27 млрд — на Люксембург, 23 млрд — на Нидерланды, 18 млрд — на Британские Виргинские Острова.
Обновлено в 14:01
Экономика
ДОМ.РФ увеличил рентабельность по МСФО за девять месяцев в 1,2 раза
Рентабельность собственных средств госкомпании "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла до 12,4%, говорится в сообщении о публикации отчетности компании.
Обновлено в 13:42